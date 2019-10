"Sentí que yo era Dios y Flor Peña, la Virgen María": Matías Alé recordó su brote psicótico

Invitado en Podemos Hablar, Matías Alé rememoró el brote psicótico con delirio místico que sufrió en en el 2015 y determinó su internación en una institución psiquiátrica.

"Volverse loco no es para cualquiera"

"Si yo no hubiera pasado por eso me hubiera pasado algo peor. La locura es como que potencia lo que sos: si sos buen pibe potencia tu bondad, si sos un garca al revés. A mí me potenció en que de un día para el otro me sentí el Espíritu Santo, sentía que era Dios. Como que sentía que tenía una conexión directa con el chabón de arriba", describió el actor. "Como decía Hemingway: volverse loco no es para cualquiera, y los que pasamos por eso sabemos que está buenísimo. O sea, lo digo bien, no es que estoy haciendo apología de la locura".

Alé recordó que, cuando atravesaba uno de sus peores momentos de inestabilidad mental, llegó a pensar que las personas que hacían cola para ingresar a un evento que él iba a conducir venían a verlo especialmente como profeta. "Cada vez que subía al escenario, yo hablaba de Dios, y la gente me escuchaba", describió

Delirio místico

Tiempo después, en una grabación de La Peluquería de Don Mateo, de repente se convenció de que Florencia Peña era la Virgen María. "Es como que el CPU se te tilda y vos crees que ésta es la realidad. Estaban Flor, Jey Mammon y Marley, entonces yo sentía que tenía que cuidarla a Flor porque los que estaban grabando conmigo la podían lastimar. Ella era la Virgen María, Marley era el Espíritu Santo, Jey Mammon era un Arcángel y yo era Dios", relató.

Visibilidad

Paralelamente, el actor aprovechó el momento para recomendarle a todos los que sufran problemas de salud mental que busquen ayuda profesional y sean sinceros con sus seres queridos.

"Las personas que hemos pasado por esto sabemos que después te estigmatizan. Entonces está buenísimo que lo hablemos, porque hay mucha gente que está del otro lado a la que le está pasando por algo similar", subrayó.