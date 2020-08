¿Serruchada de piso? Juanita dijo que le gustaría reemplazar a Mirtha Legrand para siempre

Tras cinco meses como conductora del programa de Mirtha Legrand, la nieta de la diva, Juanita Viale, habló ayer por primera vez sobre el futuro del programa y la posibilidad de que su abuela decida finalmente nunca más regresar a la televisión con sus clásicos almuerzos y cenas. En una entrevista con Todo Noticias, no descartó la posibilidad de seguir al aire.

“Si ella cede su espacio yo estoy para ocuparlo”, dijo sin dudar la nieta de “La Chiqui” durante la entrevista con el programa Verdad/Consecuencia. La fuerte declaración provocó una gran incertidumbre respecto al futuro de Mirtha Legrand en su programa, tras cinco meses sin estar al aire por la pandemia de coronavirus, debido a que es persona de alto riesgo.

A eso se le suma la profunda tristeza de Mirtha Legrand luego de que meses atrás falleciera su hermana Goldie. En aquella ocasión se dijo que la diva de los almuerzos y las cenas de El Trece no volvería por un largo período a su programa. Sin embargo, semanas atrás surgió el rumor de que se estaba preparando un protocolo para que pudiera salir al aire desde su casa.

Lo cierto es que la declaración de Juanita Viale alimentó más los rumores acerca de una posible suplencia eterna al frente del programa de su abuela, donde más allá de algunos fallidos y unas cuantas polémicas en los últimos meses logró sostener el rating y en las últimas semanas le ganó a Telefé, que tuvo que levantar del aire Podemos Hablar, el programa de Andy Kustnetzoff, quien se contagió de coronavirus y aún no regresó a su programa, a pesar de que ya se recuperó.

Incluso Juanita Viale profundizó más en la posibilidad de “heredar” el programa de su abuela, al asegurar que incluso hasta no tendría problemas en dejarle el nombre original, que es “La noche de Mirtha”. “Me gusta el nombre, no me molesta… por ahí cambiaría la música, dejaría que mi hermano Nacho, que es el productor, haga algún cambio para que no sea “lo de mi abuela y yo suplantando”, sino que sea mi programa”, agregó.

La posibilidad de que Juanita quede al mando del programa de su abuela fue deslizada incluso por la propia Mirtha, cuando en una entrevista telefónica en junio pasado con su nieta le remarcó: “¿Te acordás cuando dije que este sillón tenía dueña? Ahora tiene dos dueñas”.

Incluso, Mirtha fue muy elogiosa con el rol de su nieta al frente del programa. “Has tenido una evolución maravillosa, realmente. Desde el primer programa hasta ahora sos otra Juanita, más firme, más segura, más encantadora”, le dijo Legrand, quien luego le remarcó: “Las mujeres te aman, todos me mandan mensajes de WhatsApp tan lindos. Siempre pienso que es para mí, que me quieren felicitar, pero no, es para Juanita”.

Anoche Juanita remarcó que su abuela cumplía “a rajatabla” la cuarentena “como es ella, Sarmiento total. Creo que es una mujer que las ha pasado todas en lo personal y en lo laboral, creo que se ha adecuado mucho a los tiempos, una laburante, ella ha laburado toda su vida, tiene 93 años, me parece un ejemplo de mujer, a la cual admiro mucho. Me da mucha ternura mi abuela, es una grande”.