¡Sin tetas, no hay paraíso! El "blooper hot" de Leticia Brédice durante una nota

Leticia Brédice se convirtió en trending topic en las últimas horas en las redes sociales y esto no se debió a su participación en el Bailando por un sueño, sino a un llamativo blooper hot que la actriz protagonizó mientras le daba una nota a Siempre show, el ciclo de Ciudad Magazine.

Muy cómoda en su camarín, Leticia accedió a darle una nota al cronista Martín Salwe luciendo una bata de color azul. Al percatarse de esto, durante la entrevista el notero le advirtió a la actriz en reiteradas oportunidades que tuviera cuidado porque se le podía “salir” una lola. Algo que finalmente ocurrió pocos minutos después, cuando Leticia intentó acomodarse el corpiño.

En ese momento, la actriz no solo se sacó el corpiño, sino que el mismo destino lo sufrió su bata azulada dejando expuestos sus atributos físicos. “¡Se me escapó una teta! ¡Terminó la nota!”, lanzó, entre carcajadas, mientras que el cronista –totalmente colorado- no pudo ocultar las risas.

Mientras tanto, el conductor del ciclo, Tomás Dente, intentó desviar el tema y olvidarse del incidente hot que sufrió en vivo la actriz. “Vamos a pasar de largo el momento porque la familia está mirando”, alcanzó a decir, mientras las risas del notero continuaban.

“Este nene, pobrecito… A mí me ha pasado de todo”, le dijo la actriz al cronista, mientras que éste un poco más sereno, sumó: “Nunca me costó tanto recuperarme en televisión. ¡Yo veía que iba a pasar y pasó!”. Claro está, el incidente no pasó desapercibido por nadie y el momento exacto del blooper hot de la participante del Bailando por un sueño no tardó en publicarse en las redes sociales.