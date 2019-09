"Trepadora" y "botón": el feroz cruce entre dos jóvenes conductores de TN

En marzo de 2018 Carolina Amoroso se sumó al elenco de Bella Tarde, uno de los programas noticiosos de cable con más audiencia del país y que por esos días era conducido por Nelson Castro. Sin embargo, el destino quiso que pocos meses después –en diciembre de aquel año- el periodista le dijera adiós a su clásico ciclo vespertino para emprender un nuevo camino.

A partir de ahí, Amoroso siguió trabajando para TN y se perfilaba a convertirse en la conductora estrella del canal de noticias hasta que, en las últimas horas, protagonizó un fuerte cruce con un compañero de la misma señal: Santiago do Rego, el periodista especializado en tecnología. Todo ocurrió luego de que Nicolás Wiñazki –que hace dupla con Amoroso en TN- cerrara una nota en vivo.

No conforme como lo había hecho su compañero, a pesar de que ya lo había hecho Wiñazki, Amoroso decidió también -a su manera- ponerle punto final a la nota. Esto fue observado atentamente por Do Rego, quien se acercó a la conductora durante la pausa televisiva para pedirle que no hiciera más eso, ya que quedaba “desprolijo” y feo ante los ojos del público.

Pero la periodista no se tomó las palabras de su colega de la mejor manera y disparó: “Vos métete en tu trabajo, yo me meto en el mío”. Según detalló el portal TeleBajoCero, el conductor de TN Tecno no se quedó callado y redobló la apuesta.

Mientras que él tildaba a su compañera de “trepadora” y le afirmaba que nadie la quería en el canal, Amoroso lo insultaba y lo llamaba “botón”. "Yo vengo a trabajar, no a hacer amigos”, le afirmó la periodista, cuando Do Rego aseguró que la redacción de TN no la toleraba.

En ese momento, el conductor sumó: "Yo soy ariano y voy de frente. Vos vas por atrás. Pregunta acá quien te quiere y no juntamos 10. No traslades tus inseguridades a nosotros, Carolina", y de manera irónica, no dudó en bautizar a su compañera como la nueva “Bárbara Walters".

La fuerte discusión finalizó con una frase de Amoroso, dejando entrever que los ánimos están lejos de calmarse en la señal de noticias: "Mis dudas sobre vos se acaban de disipar", cerró la también cronista ante la mirada de todos sus compañeros, incluido Do Rego.