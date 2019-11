¿Vuelve o no Casados con hijos? Érica Rivas dijo que todavía no firmó su participación

Miles de fanáticos se habían entusiasmado por el regreso de Casados con hijos, la serie que protagonizó Guillermo Francella y Florencia Peña, entre otros, en 2005/2006 y que hasta el día de hoy le sigue generando rating a Telefe. Hasta principios de año, la tira iba a regresar este 2019 con un formato teatral e iba a contar con todos los protagonistas del icónico show.

Pero todo cambió cuando Peña, una de las estrellas de la sitcom, fue contratada para encabezar el musical Cabaret, que le valió a la actual jurado del Bailando por un sueño un premio ACE como Mejor actriz. Esto, sin dudas, generó una grieta entre todos los actores, ya que sin la desopilante “Moni Argento”, la serie no se trasladaría a las tablas.

La negativa de la actriz terminó desmoronando todos los planes del resto del elenco. Según se supo, Luisana Lopilato iba aprovechar el receso escolar de sus hijos durante las vacaciones de invierno para viajar al país. Hasta el propio Michael Bublé había decidido hacer un hueco en su agenda de shows durante mayo, junio y julio de este año para acompañar a su pareja.

Sin embargo, en agosto de este año se confirmó que Casados con hijos finalmente iba a regresar en junio, julio y agosto del 2020 con todos sus integrantes. El proyecto teatral será producido por Axel Kuschevatzky, quien también trabajó en la adaptación de la serie original norteamericana para la TV argentina, y Gustavo Yankelevich.

Pero si bien se anunció en su momento que ya estaban todas las firmas luego de que Luisana Lopilato haya podido sentarse a negociar con la producción de Telefe, trascendió que todavía uno de los integrantes no confirmó su presencia: Érica Rivas aún no sabe si participará o no de esta reversión, ya que –según allegados- su intención sería abandonar el país para irse a vivir "muy lejos".

La actriz dialogó con el periodista Javier Ponzone y le explicó por qué todavía no cerró el acuerdo para volver a interpretar a María Elena. “No estoy del todo segura porque quiero ver cómo es este nuevo Casados con Hijos, que implica también pasarlo en este momento del mundo. No sé qué es lo que se va a decir, lo que se va a hacer, de qué nos vamos a reír”, detalló. .

Y agregó: “Todavía no tengo nada cerrado. Sé que la gente lo está esperando mucho. Eso me da mucha ternura, mucha esperanza también, me encanta que la gente quiera ir al teatro. Imaginate que yo soy de teatro independiente, para mí es hermoso, pero bueno, no sé todavía”.

Sin la presencia de la carismática María Elena, la obra vuelve a correr peligro. Cabe recordar que se iba a llevar adelante en el teatro Gran Rex, con capacidad para 3.262 personas, por lo que se esperaba una multitud y un regreso a toda orquesta.

Si Rivas cambia de opinión y finalmente decide ser parte del show, Guillermo Francella volverá a ponerse en la piel de Pepe Argento y Florencia Peña recreará su extraordinario personaje: Moni Argento. Lo mismo ocurrirá con Luisana Lopilato (Paola Argento), Darío Lopilato (Coqui Argento) y Marcelo de Bellis (Dardo Fuseneco). La única que no aparecerá será la perra Violeta, quien le dio vida al inolvidable Fatiga, debido a que –según contó De Bellis en su momento- falleció al ser atropellada por un camión.