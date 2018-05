Allanaron la casa de Víctor Hugo Morales y se llevaron cuadros de grandes pintores argentinos

La casa del periodista Víctor Hugo Morales fue allanada en la mañana de hoy, por lo que abandonó su programa de radio AM750. El inesperado procedimiento surgió por una causa iniciada por Cablevisión (actualmente propiedad del Grupo Clarín) a raíz de la transmisión de la final de Boca ante el Real Madrid de 2000.

El momento del allanamiento.

Víctor Hugo pasó imágenes del partido por el noticiero Desayuno, en señal de protesta porque la señal tuviera la exclusividad. La Justicia busca llevarse un grupo de cuadros y una lámpara. El procedimiento fue televisado por el canal C5N, donde trabaja Morales actualmente.

El periodista detalló que se llevaban cuadros de Carlos Alonso, Castagnino y otros grandes pintores argentinos, tasados en 50 mil pesos, cuando su valor monetario es mucho mayor. "Estos cuadros son parte de mi vida. Siento una especie de atraco", dijo al respecto.

Víctor Hugo dijo que había acatado un fallo judicial adverso y que había pagado ya dos millones de pesos de un total de tres, por lo que no era necesario que le allanaran la casa y lo embargaran.

"La fecha no parece que fuera una casualidad. Me sorprende, me parece un retruco por mi reaparición televisiva en C5N. Llevo cuatro días diciendo las cosas que suceden y pasa hoy", sumó el periodista con respecto a que hace unos días volvió a trabajar en C5N, donde sostiene Morales, denuncia al Gobierno, y ellos “podrían haber ejercido cierta presión sobre la Justicia”.

Lo cierto es Víctor Hugo no ofreció resistencia y permitió que descuelguen los cuadros y se los lleven.