Amenazas y extorsiones: ¿por qué se dilata el comienzo del Bailando 2018?

Después de las fiestas y de sus vacaciones, Marcelo Tinelli había asegurado que su intención, su deseo, su más grande anhelo, era volver a la pantalla chica el pasado 9 de abril. De aquella fecha pasó casi un mes y todavía no se sabe nada de su regreso a la televisión. La razón es simple y representa gran parte de la actualidad del hombre de Bolivar, como la larga lucha que viene manteniendo con el Grupo Indalo.

Se dilata la llegada de Tinelli.

Cuando LaFlia, la nueva productora de Marcelo Hugo, comenzó a funcionar y estaba todo arreglado de palabra con las autoridades de canal Trece para el comienzo del certamen de baile, apareció Ideas del Sur para embarrar la cancha. Con un contrato vigente en mano que aseguraba que la empresa de Olleros tenía la potestad para producir el Bailando de este año, Ideas intentó retener al conductor.

Lo cierto es que por los problemas contractuales entre el conductor y su ex productora, surgió un intenso tira y afloje entre ambas partes. A partir de ahí, todas las reuniones sin excepción terminaron en amenazas y extorsiones, según el entorno de Tinelli. Fue entonces que El Trece y el Grupo Clarín decidieron destrabar las negociaciones y pusieron sobre la mesa un contrato tripartito, para el enojo del conductor.

El logo de la nueva productora de Tinelli.

De esta manera, LaFlia se encargaría de la producción artística y comercial del programa de este año e Ideas del Sur del personal técnico. Ahora bien este contrato todavía no se cerró y se sigue postergando. Si bien el comienzo del programa de este año no está en discusión y este acuerdo se firmaría más temprano que tarde, al parecer Tinelli no está muy convencido de hacerlo.

En simples palabras, el hincha de San Lorenzo no quiere saber nada del Grupo que le debe más de 150 millones de pesos y meses de salarios a los más de cien empleados de Ideas. Mientras tanto, Federico Hoppe y Pablo "Chato" Prada -sus productores estrellas- ya renunciaron a Ideas y se sumaron al equipo de LaFlia, que esta última semana lanzó al aire su primer proyecto: "Hay que ver", conducido José María Listorti y Denise Dumas.

Tinelli celebró la llegada de Hay que ver, el primer programa de su nueva productora.

La idea de canal Trece es que el programa se inicie, a más tardar, los primeros días de julio, algo que a esta altura parece muy complicado y todo indicaría que el famosos certamen de baile finalmente llegará a finales del mes siete de este año, una vez terminado el Mundial de Rusia.

El conductor tendría todo listo para viajar a Rusia y ser parte del Mundial. Ya compró, según detalló el periodista Luis Bremer, pasajes, hotelería y movilidad entre las diferentes localidades donde jugará la Selección comandada por Lionel Messi.

Tinelli ya tiene trabajando, oficialmente, a Hoppe y a Prada en LaFlia.

A partir de la firma del acuerdo entre El Trece, LaFlia e Ideas del Sur, el conductor y su producción tendrán 60 días para poner en marcha el programa, tal y como lo había adelantado el ex vicepresidente de San Lorenzo tiempo atrás. “No está firmado, pero estamos muy cerca”, aseguró el conductor días atrás. ¿Cómo seguirá esta historia?