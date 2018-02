Blanca y radiante: la Bomba Tucumana posó en la pileta y se postuló como conejita de Playboy

Mientras pasa el verano en Villa Carlos Paz como parte del elenco de la obra Explosivos, Gladys "la Bomba Tucumana" también disfruta del sol y la pileta.

Así, la cantante y ex participante de Bailando por un Sueño sacó a relucir una bikini blanca, zapatos de plataforma y posó en una pausa de su sesión de sol.

"¿Cómo me ven para la tapa de Playboy?", escribió Gladys al lado de la imagen que subió a Instagram, donde se mostró desenfadada y se ganó el visto bueno de sus seguidores.

"Está re bien que muestres tu cuerpo. ¿O acaso sólo las flaquitas pueden mostrarse?", escribió una usuaria mientras que otra sumó elogios. "Lomazo y al natural, estás regia", escribió.

¿Jurado?

Más allá del trabajo y el relax veraniego, a su regreso a Buenos Aires "la Bomba" deberá analizar nuevas propuestas de trabajo. Su sueño, según reveló, es convertirse en jurado del Bailando 2018.

"Si me llaman, lo pensaré con mi hijo y con mi manager", expresó en charla con la radio La Once Diez. "Me encantaría ocupar el lugar de Pampita en el jurado, porque yo sería la voz del pueblo".