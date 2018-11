Carmen Barbieri, su última directora, recordó la silenciosa lucha de Pier Fritzsche contra el cáncer

La farándula argentina continúa conmocionada por el fallecimiento de Pier Fritzsche, quien tenía sólo 42 años y fue uno de los bailarines históricos de ShowMatch.

Pier junto al cuerpo de baile de Magnífica.

Y una de las más golpeadas fue Carmen Barbieri, quien lo eligió para el elenco de Magnífica, obra que se terminó convirtiendo en la última del bailarín.

La actriz le relató a BigBang que Fritzsche había decidido no formar parte de la más reciente gira del espectáculo "porque estaba flojo para hacer trucos". Tal como sucedió con la mayoría de sus amigos y colegas, decidió no revelarle que padecía cáncer.

"Estaba bárbaro", aseguró Barbieri. "Sólo noté que había empezado a adelgazar pero me dijo que estaba haciendo una dieta. No lo vi mal. Y ahora falleció. No lo puedo creer".

Ahora, la actriz guarda como cálido recuerdo de Fritzsche el mensaje que le envió cuando decidió no sumarse a la gira de Magnífica. "Querida Carmen, hoy termina una etapa, y nada más lindo haber trabajado con vos, más allá de de todo tu gran profesionalismo, sos una persona maravillosa", le escribió el bailarín. "Gracias por todo lo que me brindaste y guardo todo en mi corazón, y que la vida nos vuelva a cruzar".

En silencio

Al parecer, la única que estaba al tanto de la enfermedad de Pier -quien había perdido a su madre en el 2013- era su íntima amiga Eva Sánchez, también bailarina. Fritzsche tenía cáncer hace tres años y había sufrido una dura recaída en meses recientes.

Fritzsche junto a Mariela Anchipi y Eva Sánchez.

"La última vez que lo vi fue en mi cumple, en junio, y estaba muy bien", relató en ese sentido Mariela Anchipi, coreógrafa y amiga del bailarín, en diálogo con Teleshow. "Después, cuando hablábamos y yo le preguntaba, me decía que estaba bien. Así que para mí fue todo muy repentino: cuando volvió el cáncer no lo quiso contar".