Celos confirmados: sigue la interna en C5N por la salida de Melina Fleiderman

En las últimas horas, la periodista Melina Fleiderman aseguró a este portal que su salida repentina del programa que conducía todas las tardes por C5N, estuvo relacionada con un pedido directo del accionista de la empresa, Fabián De Sousa.

Además, la rubia confirmó que su desplazamiento estuvo también vinculado con el pedido directo de una compañera suya, y allegados al canal apuntaron contra Daniela Ballester como la culpable de su salida.

Ante esta situación, compañeros de Ballester explicaron en diálogo con BigBang que la desvinculación de Fleiderman del programa de la tarde, Minuto a minuto, estuvo estrictamente relacionada con una decisión de los directivos de C5N.

Melina Fleiderman ya no conduce más el noticiero de la tarde de C5N.

Según comentaron, los cambios en C5N comenzaron a finales del año pasado, cuando el canal decidió que los periodistas de la mañana, Daniela Ballester y Julián Guarino, pasaran a la tarde en el lugar que habitualmente ocupaban Melina Fleiderman y Guillermo Favale.

Por una elección editorial, la empresa quería este año tratar más temas de economía y política durante la primera hora de la tarde, por lo que el programa a partir de febrero pasó a llamarse Minuto a minuto.

Sin embargo, el arreglo establecido se transformó antes de salir al aire, ya que los directivos del canal propusieron a último momento agregar a Melina Fleiderman como tercera conductora, cosa que no estaba prevista.

Fleiderman dijo que la sacaron a pedido de Fabián De Sousa.

"El canal quería tener una previa mas dura, antes del programa de Víctor Hugo Morales, por eso en Minuto a minuto se habla casi todo de política y economía. Lo de los tres conductores era una situación irregular, que en ningún canal pasaba, y que sabíamos que cuando se abriera otro lugar para Melina, se iba a terminar", sostuvieron los allegados a Ballester.

Además, también aclararon que la propia Fleiderman se sentía desplazada dentro del programa de la tarde, debido a que como ella siempre hacía temas de sociedad, se le daba muy poco tiempo de aire para que pudiera desarrollarlos. Incluso, aseguraron que por la complicada situación que se vivía, la periodista se mostró angustiada, y lloró en algunas oportunidades.

Desde el canal dijeron que la conductora no estaba cómoda con su participación en el programa de la tarde.

Sobre la supuesta reunión de Daniela Ballester con Fabián De Sousa, desde el círculo íntimo de la periodista negaron que fuere así, ya que explicaron que los conductores del programa no tienen el poder de tomar ninguna decisión en base a los contenidos y al personal de la empresa.

"No digo que no hubiera competencia entre las dos conductoras. Siempre pasa entre mujeres esa cuestión profesional, pero Ballester no puede decidir a quien sacar", aseguraron sus compañeros.

Según dijeron allegado a Ballester, existía cierta competencia con Fleiderman.

Finalmente, indicaron que en las últimas horas el canal mantuvo una reunión con Ballester y Guerino, ahora conductores de la tarde, para ratificar su posición ante los cambios, y para explicar que de ahora en adelante, seguirá habiendo una reorganización en C5N.