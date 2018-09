Chicanas sexuales y la increíble mansión de la mexicana: Susana con Verónica Castro

Susana Giménez lo hizo otra vez, con un mega viaje especial con destino a México. La diva visitó a Verónica Castro en su mansión Acapulco y juntas mostraron su faceta más divertida e íntima.

Las divas se animaron a todo.

El detalle más llamativo del programa fue que la hija de la conductora, Mercedes Sarrabayrouse estuvo durante casi todo el especial, pese a que es reacia a aparecer en cámaras. Verónica y Susana, amigas desde hace décadas, contaron anécdotas de todo tipo. Además se animaron a cantar, pescar, bailar y hasta se respondieron preguntas muy picantes.

Verónica abrió su corazón cuando dijo que su ex nuera, Valeria Liberman, no le deja ver a sus dos nietos, frutos de la relación de la argentina con Cristián Castro "Mi nieta va a cumplir 15 años, no veo a mis dos nietos, ella no nos deja verlos, vive en Miami. Cristián tampoco los ve. Espero que Dios me de vida para tenerlos un poco al menos" confesó Castro.

El final del programa tuvo como broche de oro a Mecha haciéndoles un cuestionario a su madre y a Verónica. Y, como remarcaron en el cierre, Mercedes hizo su primera entrevista en televisión. Un suceso inédito.