"¿Cómo viene de abajo?" La pregunta que María Eugenia Ritó le hizo a Nicole Neumann sobre Facundo Moyano

María Eugenia Ritó fue invitada al programa Cortá por Lozano y aprovechó la oportunidad para averiguar sobre la parte íntima de un hombre que le interesa y que Nicole Neumann conoce a la perfección. No hace falta intentar sumarle intriga: el morocho deseado por la vedette es Facundo Moyano.

Ritó está interesada en Moyano.

En una suerte de ping-pong sobre distintos hombres se puso picante cuando llegó el turno de hablar sobre el ex de la modelo, que es una de las panelistas del programa.

No respondió rápidamente pero dudó qué decir. "No, no sé, Nicole, ¿qué onda, qué le viste? Nicole, te hago una pregunta, la verdad, ¿cómo viene de abajo?", le preguntó Ritó.

"No corresponde, no corresponde", respondió la top model. Y la vedette no se detuvo e insistió con sus preguntas incómodas: "¿Te atendió bien?", lanzó Ritó y Nicole se sonrojó.

Nicole se rió y no brindó demasiada información.

"Yo lo único que te digo es que la pasarías bien", terminó reconociendo Nicole entre risas.

"O sea, sirve bien la mesa, pone todos los cubiertos, sí", sumó la conductora con humor. "No, eso ni en pepe, pero la pasarías bien", dijo Neumann para esquivar el tema central.

"Sí, sí, sí, me quedo con Nicole, habría que probar", cerró entonces Ritó.