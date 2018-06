Cuando calienta la Sol: el álbum hot de la ex "chica del clima" en las playas de Tulum

La ex "Chica del clima" se tomó un descanso de su agitada agenda y se fue de vacaciones a México junto a su madre. Mientras disfrutaba de las playas, incendió las redes con varias fotos y videos donde mostró sus atributos.

Sol Pérez no se encuentra en Argentina, pero eso no la detiene a la hora de derretir las redes y estar en boca de todos. La ex chica del clima se encuentra en Tulum, con su madre, y aprovechó las playas de la rivera Maya para mostrar su escultural figura.

La ex chica del clima de TyC aprovechó las playas de México.

La joven modelo se tomó un descanso de su agenda laboral que la tiene como una de las panelistas del programa Pampita Online.

Sol Pérez mostrando sus mejores dotes.

Cabe destacar que Sol no fue sola a este hermoso lugar, sino que Carla, su mamá, la acompañó en esta travesía. “Los ojos más lindos que vi en mi vida”, escribió la joven, junto a una imagen de su madre.

“Hola Tulum, es un placer conocerte”, escribió la rubia en Instagram, junto a una foto en donde despliega toda su belleza y su trabajado físico. Luego compartió unos videos desde la playa en donde tuvo un accidente hot: “Te querés hacer la linda pero tenes problemas técnicos”, escribió.

La modelo mostró su exuberancia en las playas de Túlum.

También se tomó un descanso de la obra Magnífica, donde debutó como vedette de la mano de Carmen Barbieri. Su pronto faltazo al teatro supuestamente no le había caído muy bien a Carmen, dado que se rumoreó le habría dicho: "Si te vas, no vuelvas más". Sin embargo, la producción de Magnifica intercedió y le dio los días pedidos.