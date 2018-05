De TN a la TV Pública: "El Rifle" Varela tendrá su propio programa de cara al Mundial

A mediados de febrero, Juan Manuel “El Rifle” Varela decidió romper el silencio y se refirió a su salida del Grupo Clarín después de aparecer durante 16 años en las pantallas de TN y Canal 13. Si bien en un principio aseguró que no hubo ningún tipo peleas o conflictos ocultos que motivarán su salida, en su última aparición aclaró que sufrió todo tipo de destrato por parte de sus compañeros.

El Rifle Varela renunció el año pasado al Grupo Clarín.

“Me trataron de loco, de egocéntrico, de que me sentía más grande que el canal. Lo tuve que trabajar muchísimo con una psicóloga, es una decisión que me hace muy feliz y que tomé con el corazón”, señaló El Rifle por aquel entonces.

Ahora bien, el tiempo pasó y el periodista deportivo encontró su nuevo hogar: la Televisión Pública. A partir de ahora, Varela se ubicará en el rol de conductor y presentará una serie de documentales con los mejores encuentros de la Selección Argentina en los mundiales.

El ciclo arrancará los últimos días de mayo, irá de lunes a domingos y tendrá relación directa con el mundial que se llevará a cabo en Rusia a partir del 14 de junio. Será como una forma de comenzar a "palpitar" el sueño mundialista de Lionel Messi y compañía.

El Rifle se mudó a la TV Pública.

De esta manera, a partir del lunes 28 de mayo, a las 21, El Rifle hará oficial su traspaso a la Televisión Pública con el ciclo documental Partidos Mundiales. El periodista estará a acompañado Marcelo Larraquy y Eduardo Lazzari, dos grandes historiadores de este deporte, quienes lo ayudarán a repasar los mejores partidos de la albiceleste desde 1966 al 2014.

Guiado por el deseo de “progresar” en su carrera, aquella que comenzó como pasante el 21 de diciembre de 2001, el periodista deportivo había sorprendido el año pasado al anunciar su salida de todos los ciclos en los que participaba. Según había señalado, tanto él como los directivos del canal iban en sentidos opuestos y aseguró que estaba perdiendo prestigio en sus esporádicas participaciones.

“Si yo no consiguiera trabajo en la tele y me llamaran de TN no volvería, sería como involucionar. Sentía que no estaba creciendo en el canal, ni ganando prestigio", había explicado por aquel entonces.