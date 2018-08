De cómo se levantó a su mujer a los "cuernos": las confesiones de Tevez con Susana

Susana Giménez estrenó anoche el primero de los especiales que se emitirán por Telefe este año, en lo que marcó su regreso a la televisión. La diva recorrió con Carlos Tevez el barrio de Fuerte Apache, donde el futbolista se crió y al que todavía hoy visita entre dos y tres veces por semana. La diva se sacó selfies, entró a la vivienda de la familia Tevez y le pateó un penal al delantero de Boca Juniors.

En medio de la charla, el jugador contó que la noche que conoció a Vanesa, quien luego se convirtió en su mujer y madre de sus tres hijas, estaba junto a una mujer rubia muy atractiva. Pero, el delantero confesó que sintió un "flechazo tan fuerte" que decidió alejarse de su compañía pasajera e ir detrás de Vanesa.

Pero la relación tuvo sus crisis. En efecto, Tevez reconoció que una vez la tuvo que llevar a Fuerte Apache a comer milanesas para descomprimir una situación. Y, aunque no lo dejó explícito, se refirió a las conocidas infidelidades.

En otra parte de la entrevista, el jugador contó otros momentos de su vida. Desde su infancia, su crecimiento y la compra de diez casas en Fuerte Apache para toda su familia con su primer sueldo. Como si fuera poco, también contó algo que logró revertir: el hábito de leer. "Llegué a 7° grado sin saber leer. Los maestros me decían que pasar al frente a leer y no quería. Les pedía que me pusieran un ‘0’”, contó Tevez.

Pese a que hasta casi el final de su escuela primaria no tomaba un libro ni por la fuerza, ahora dice que se “entretiene” leyendo.