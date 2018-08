De la mano de Esmeralda Mitre, el negacionismo llega al Bailando

Hace unos días se realizó la foto oficial del "Bailando 2018" con todos sus participantes. Pero la lista no estaba cerrada. Como siempre, se suele confirmar una figura más luego de dicha presentación del reality.

Muchas veces porque la figura es muy importante y se hace rogar o bien porque está envuelta en algún escándalo jugoso. En este caso, no es ni uno ni lo otro pero dará que hablar. La rubia que está ensayando el ritmo disco y promete sumar un condimento extra en la pista es Esmeralda Mitre.

Mitre ya está ensayando.

En mayo pasado, la actriz protagonizó un escándalo luego de denunciar al presidente de la DAIA por acoso. Pero anteriormente, ella debió pedir perdón porque afirmó que las víctimas del Holocausto "no habían sido tantas como se creía".

¿Cómo se llevará con su compañeros?

A su vez, en la mesa de Mirtha Legrand no titubeó en cuestionar el poco apoyo que recibió por parte de otras mujeres del medio. "Ninguna actriz se solidarizó conmigo ni me llamó para ver cómo estaba. Ni siquiera me escribieron un mensaje de apoyo en twitter. Son mis amigas, las mismas que estuvieron bailando en mi casamiento hasta las 7 de la mañana".

Lejos de los problemas, Mitre ensaya y se prepara para dar un gran show. Habrá que ver cómo le va y cómo enfrentará al jurado en cada devolución. Y habrá que ver si logra dejar atrás sus declaraciones, que todavía le duelen a buena parte de la sociedad.