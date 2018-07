Denisse Romano, la cantante callejera que enamoró a Fede Bal, sigue postulándose al Bailando

Tiempo atrás, la cantante callejera Denisse Romano sacudió Showmatch con rumores de un supuesto affaire con Fede Bal, que ambos negaron fervientemente.

Denisse está lista para ir al Bailando

Y ahora volvió por más: quiere postularse al Bailando y hace campaña abierta en sus redes sociales. "No se que es peor: que Tinelli no me haya llamado todavía, que no me dejen tocar en la calle, que los fans de Laurita Fernández me sigan bardeando cuando ni le vi el ganso a Fede Bal, el dolar a 30 pesos, o fuera del mundial", tuiteó luego de la eliminación argentina ante Francia.

La guerra con Laurita

Lo cierto es que el enfrentamiento entre Romano, Laurita y sus fans tiene larga data. Semanas atrás, la cantante aseguró que Fernández la "apuró" por haber compartido una story de Bal en Instagram y que él la bloqueó.

"Cuando aparecí en el Bailando, en el verano cuando se peleó con ella me dijo que no estaba enojado conmigo, le mostré el tema que le hice y le re gustó", recordó, "Cuando volvió con Laura le pregunté algo de Showmatch y después me escribió ella para decirme que no le hable y me cansé y conté todo. Ahí me bloqueó. Capaz que me bloqueó ella porque creo que le manejaba su celular".