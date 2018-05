Desaire e ironía: la respuesta de Jimena Barón a Feinmann tras llamarla "fea" y "grasa"

“Es grasa, canta horrible y no es un escándalo de linda”. Esas fueron las polémicas declaraciones de Eduardo Feinmann sobre el debut como cantante de Jimena Barón. Después de ganarse un premio Gardel, la también actriz le respondió con todo.

Jimena Barón le respondió con altura a Eduardo Feinmann.

Consultada por el ciclo Los ángeles de la mañana, la morocha se puso en tema y retrucó con altura: “Bueno, espero que se recupere pronto. Le mando un abrazo gigante”. Pese al revuelo que causaron las declaraciones del periodista, Barón aseguró que no se había enterado de lo que había dicho, ni siquiera por redes sociales.

“No me había llegado, no lo sabía. Me entero por ustedes (los cronistas) que siempre nos cuentan estas cosas feas en un evento. No hace falta reproducir las cosas feas”

. Por último, reforzó su desaire hacia: “No me interesa en absoluto. Le daría un abrazo y que se recupere”.