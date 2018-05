Dildo-Gate: Mica Viciconte habló de los juguetitos sexuales de Nicole

La periodista Analía Franchín se sentó en el piso de Intrusos y, entre otras cosas, habló de la intimidad de la separación de Nicole Neumann y Fabián Cubero. Allí, la ex panelista sostuvo que la modelo estaba muy enojada porque su ex usaba sus antiguos juguetes sexuales con su actual pareja, Micaela Viciconte.

Ante estos dichos, la ex Combate negó que las cosas fueran así y acusó a Neumann de exponer demasiado a sus hijas en la TV.

Micaela Viciconte habló de su relación con Fabián Cubero.

Después de hablar de varios temas, Franchín aseguró que tenía un chisme sobre una ex pareja del ambiente del espectáculo.

"Resulta que había una señora rubia casada con un señor de voz finita, que les gustaban ciertos chiches que iban por la puerta principal, más no sé por la puerta de servicio. El tema es que la rubia linda se separó, el señor de voz finita se enganchó con otra rubia y la rubia se manda los mismos chiches", dijo entre risas la periodista y enseguida agregó de forma seria: "Me consta por una de las dos fuentes, sé que Micaela Viciconte usa los consoladores que eran de Nicole Neumann".

Ante estos comentarios, Viciconte comentó que por ahora nunca se cruzó con la rubia cara a cara, pero que en este momento no tiene "ganas de hablar con ella". "La verdad yo soy una tumba y me guardo un montón de cosas. Yo la respeto y nada más", aclaró.

"Fabián me cuenta un montón de cosas, pero jamás las diría por respeto a él", agregó la deportista, quien además negó en Intrusos que usara juguetes sexuales con su pareja.

"Escuché lo que dijo Analía Franchin y me parece totalmente desubicado. No es cierto lo que dijo. Sería muy fácil pegarle a una persona que está herida, porque evidentemente Nicole no está bien, así que yo no voy a hablar de eso", añadió.

En este sentido, Viciconte dijo que prefiere no hablar de cosas íntimas en la televisión, porque después las hijas de su novio van a ser grandes, y no le parece bien que la escuchen a ella y a su madre hablar de estas cosas "desubicadas".

"Si vos querés preservar a tus hijos, no andás diciendo esas cosas. Sé que Nicole le dijo eso a Analía Franchín y me parece que hay que empezar por uno mismo para resguardar", cerró.

Viciconte reclamó que Neumann no preserva a sus hijas.

Sobre su vínculo con las hijas de Cubero

"Fue menos difícil de lo que yo pensé conocer a las chicas, era más lo que yo tenía en mi cabeza, que lo que en verdad pasó. Por ahí uno como pareja tiene menos privacidad, pero también tiene sus cosas buenas", aseguró Viciconte, quien también comentó que para ella era bastante complicado ponerse en pareja con alguien que ya había formado antes una familia, ya que también tenía el deseo de tener sus hijos propios.

"Para mi algo de lo difícil de salir con alguien que tiene hijos, es que por ahí él no quería tener más y para mi tener una familia era algo importante, pero él me dijo que no tenía problema, así que eso me destrabó bastante", dijo y por último añadió sobre Cubero: "Conmigo es un diez, no tengo nada para decir malo".