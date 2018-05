Durísimo: Javier Milei llamó "mierd... humana" a Beto Casella y Beto lo "gastó" con elegancia

Hace unos días, Beto Casella se burló en su programa Bendita del economista mediático Javier Milei y reveló una supuesta anécdota según la cual Marcos Peña le habría robado una novia en la secundaria a Milei. El economista desmintió que tal cosa hubiera sucedido, pero la "pica" entre ambos se mantuvo. Sin embargo, más allá de la anécdota Casella también dijo en su programa: "Independientemente del entuerto amoroso que hubo hace muchos años, muchos de estos que salen a pegarle al Gobierno pero en realidad lo que están pidiendo es que echen a un millón y medio de trabajadores de un día para el otro". Este comentario despertó la furia del economista de extraño peinado.

Javier Milei se enojó mucho.

Beto Casella presentó responder con ironía.

Milei respondió con inesperada virulencia: "Aquí tenés a la mierda humana de @elbetocasella mintiendo sobre mi propuesta de ajuste. Parece que se ha vuelto parte de 'Corea del sobre'. No para de operar el discurso de Marquitos Piña. Pedazo de sorete, informate así no das noticias falsas funcionales al poder".

Casella no respondió en el acto: estaba internado en el Sanatorio de Los Arcos por un chequeo cardiológico, y alejado de las redes sociales. Una vez que salió de su chequeo, retomó la actividad en las redes sociales y le "reclamó un poco de humor" a Milei: " Pero Milei! Modere su vocabulario! ¿No puede haber gente que no piense como usted? Póngale un poco de humor a las cosas, viejo. La verdad que en esos términos no se le puede ni contestar! Debo reconocerle que es original: nunca me habían llamado 'operador de Peña'!", señaló.

Luego agregó: "A la gente de su calaña la junamos hace mucho. Su propuesta de 'retiros voluntarios que luego serán absorbidos por el sector privado' ya fueron pañaleras y videoclubes por un tiempo, y después desocupación. Reconozca, Milei: ¡en su limitada cabeza hay un país para pocos!". Y finalmente, cerró "Wikipedia dice que el término 'Liberal' 'se aplica a la persona que es abierta y respetuosa con otras personas y sus opiniones, que tiene costumbres e ideas libres y sin prejuicios y favorece las libertades individuales'. ¿Usted qué vendría a ser?".