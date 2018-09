Echando leña al fuego: cómo se implementará el VAR en Bailando por un Sueño

El Video Assistant Referee (VAR) ya fue la manzana de la discordia durante el Mundial de Rusia. Y ahora promete llevar su cargamento de polémicas a la pista del Bailando por un Sueño, donde desde hoy a las 22.30 encontrará una nueva (y un tanto insólita) aplicación.

Lourdes Sánchez, Mariana Anchipi y Jorge Moliniers, el trío que implementará el VAR (Foto: Gente).

Así, el sistema que se utilizó en la competencia futbolística para rever jugadas que el árbitro consideraba dudosas en relación al reglamento, aquí servirá como instrumento para analizar "pifies" en el ritmo y en la calidad técnica de las performances.

Polémica asegurada

"Es sin puntaje, yo sería como el referí", explicó al respecto Lourdes Sánchez, una de las encargadas de implementarlo junto a Mariana Anchipi y Jorge Moliniers, en Los Ángeles de la Mañana. "Puedo decir 'estuvo fuera de tiempo en tal o cual segundo' antes de la devolución de los jurados".

Terminamos la prueba de Imagen, Luces y Sonido. Ya está todo listo. Les va a encantar. Mañana volvemos con todo a la tele con @ShowMatch , a las 22.30 por @eltreceoficial pic.twitter.com/i5w7pe87sb — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 3 de septiembre de 2018

"A la nota no la puedo juzgar, pero me encantaría estar siempre con el micrófono abierto", agregó la bailarina. "Pero es algo que todavía no está bien definido".

Así, lo que establezca el VAR del Bailando no necesariamente estará de acuerdo con lo que pueda llegar a opinar el tribunal formado por Marcelo Polino, Ángel de Brito, Florencia Peña y Laurita Fernández, con lo cual las discusiones acaloradas están prácticamente garantizadas.

Resta aún saber si el sistema que implementará Marcelo Tinelli es exactamente igual al que se usa en las canchas de fútbol. En ese caso, el costo del servicio tecnológico ronda alrededor de los 6.000 dólares por partido.