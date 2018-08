El Marginal 2: peligra el poder de "El Sapo" y Oaki se planta contra todos

La ficción El Marginal 2 no da respiro. Sumó un nuevo capítulo y nuevamente los hermanos Borges (Nicolás Furtado) y Mario (Claudio Rissi) continuaron intentando adaptarse al penal de San Onofre. El personaje de Oaki (Rodrigo Noya) se muestra revolucionario y esa actitud lo hace referente de los presos jóvenes, llamados los "Sub 21". Además, luego de que Marito pide hablar con "El Sapo" Quiroga (Roly Serrano) -el líder y referente tumbero- el clima en el penal queda enrarecido.

Aunque se plantea la ejecución del hermano de Diosito, le advierten a "El Sapo" que fuera del penal hay un grupo de secuaces tras su hija y, si algo le sucedía a él, también terminarían con la vida de ella.

Marito logró extender su final dentro del penal y sabe que debe accionar algún plan pronto para desactivar al más siniestro del pabellón. Para eso, los Borges empiezan a reclutar a los presos del patio para destronar al Sapo y les promete un espacio con privilegios a cambio de sus servicios. Pero Oaki no confía y rechaza la propuesta. El Cuis (Diego Cremonesi), cansado de las humillaciones del líder tumbero, decide envenenar la bebida de "El Sapo".

Mientras tanto, Patricio (Esteban Lamothe) revela ante Diosito que mató a "El Ninja" y se siente perseguido por lo que podrá hacer el Sapo para vengar la muerte de su primo "El Raviolito".

Desde la oficina de Antín llaman a Patricio, pero en el camino lo secuestran los matones del Sapo. El Doc se prepara para la muerte. Cree que lo van a matar, pero las causas aún no están claras. Cuando lo sueltan entiende que lo que le piden es que le salve la vida al Sapo, quien luego había sido envenenado. El Doc logra el milagro luego de practicar una traqueotomía de urgencia.

En paralelo, Emma (Martina Gusmán) llega a Ana, una de las prostitutas del penal a su casa y le cura las heridas. En ese momento, la joven herida confiesa que en San Onofre hay gente que trae a las familiares de los presos, prometiéndoles casa y trabajo, y las obligan a prostituirse. Ahí le cuenta que Oaki sabe quién está detrás de ese negocio. Luego la doctora habla con el personaje interpretado por Rodrigo Noya y él le promete decirle todo lo que sabe, si antes ella sale al patio para ver cómo viven los presos ahí.

En cuanto a Diosito (Nicolás Furtado), se pelea otra vez con su hermano porque mandó a seguir a Mecha (La Joaqui) porque tiene sospechas de que ella trabaja para la Policía. Luego habla con ella y pelean por última vez, ya que deciden separarse.

En este capítulo, como en los anteriores, tampoco no faltó el sexo. Rita (Verónica Llinás) mantiene relaciones sexuales con El Sapo y luego le cuenta que no siente satisfacción con él porque tiene el pene chico. El líder tumbero no lo asimila, se enoja y le pega una trompada. Para vengarse, ella le suelta las palomas mensajeras.

El final fue épico. La Doc salió al patio, recorrió las casillas y comenzó a atender presos cuando unos presos enmascarados responden al pedido de El Sapo de atacarlos con bombas molotov. Emma queda herida y se desató el caos en el patio. Es el comienzo de una nueva batalla tras las rejas.