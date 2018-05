El Trece busca un guiño de la Justicia y ¿Moria afuera del Bailando? Las claves del regreso de Tinelli

El pasado lunes 7 de mayo, Marcelo Tinelli firmó el primer contrato de su nueva productora, LaFlia, con ARTEAR para la realización de contenidos para la pantalla de canal Trece durante los siguientes tres años. Desde ese momento, el conductor y su equipo de producción trabajan para poner en marcha en un plazo de 60 días el tan ansiado y esperado regreso del Bailando por un sueño.

Momento de la firma de Tinelli.

Pero si bien en las últimas horas Pablo Chato Prada y Federico Hoppe -los históricos productores del ciclo- lanzaron la campaña para buscar nuevos bailarines y sueños para el certamen de baile, aparecieron nuevos problemas que deberán resolver a la brevedad.

A pesar de que la nueva productora de Tinelli producirá dos ciclos para El Trece -uno dedicado al Bailando durante los fines de semana y el otro un programa similar a "Este es el show", pero bajo la conducción de Marcelo Polino para las tardes del canal- las deudas que todavía mantiene Ideas del Sur con sus empleados comenzó a poner algunas trabas a la hora de delinear los últimos detalles.

La Flia se hará cargo de varias producciones para El Trece.

Este último martes, según pudo averiguar BigBang, se llegaron a saldar alguna de las deudas que la ex productora de Tinelli mantiene con el personal. ¿Pero cuál es el problema? Más allá de esto, hasta que no se resuelva este problema en la Justicia –varios de los empleados le iniciaron acciones legales a Ideas- no podrán poner en marcha los nuevos productos.

De esta manera, El Trece necesita, por así decirlo, de una mano de la Justicia para que se aceleren los tiempos y les permita poner al aire, por ejemplo, el ciclo que conducirá Polino y que, hasta el momento, tiene fecha de estreno en junio. En simples palabras, desde el canal del solcito aguardan un guiño de la Justicia para que Ideas pague la totalidad de la deuda, si no, no pueden empezar con la producción.

Lo cierto es que productores, técnicos y empleados de la productora de la calle Olleros se niegan a renunciar y, en su lugar, pasar a trabajar para LaFlia. Según allegados a los trabajadores, la idea de ceder y perder la posibilidad de reclamar todos los años aportes impagos y sueldos adeudados, no pasa por sus cabezas. Pese a esto, El Trece se ofreció a saldar toda la deuda ofreciendo un plan de pagos, pero los trabajadores que se mantienen firmes en su postura y desean que Indalo salde su deuda antes de producir los nuevos ciclos.

La nueva productora de Tinelli llevará adelante tres diferentes ciclos para El Trece, todos dedicados al Bailando.

Mientras tanto, la producción intenta resolver algunos otros problemas que fueron surgiendo en las últimas horas. El jurado, por ejemplo, estará integrado por Marcelo Polino y Ángel de Brito. La participación de Moria Casán se puso en duda, ya que faltan arreglar algunos detalles y, al parecer, las autoridades de América TV no están convencidas de ceder a una de sus figuras.

Pese a esto, Moria aseguró que ella será parte del Bailando de este año y que no existe posibilidad alguna que deje su lugar. Pero, por las dudas, se habla de Carmen Barbieri, Graciela Alfano, Griselda Siciliani o la propia Nicole Neumann para ocupar su lugar. Por otra parte, quien ocuparía la silla que dejó vacante Pampita el año pasado sería Laurita Fernández.

Fede Hoppe y El Chato Prada trabajan en la puesta en escena del Bailando.

Tinelli pidió un cambio en el staff de bailarinas y exigió que las “nuevas” sepan bailar, y no modelar. En esa línea, los primeros convocados para participar del Bailando con Luciana Salazar, Eva de Dominici, Gisela Berger, Mica Viciconte y Julián Serrano, entre otros. Si todo sigue por este camino, el certamen de baile regresará a la pantalla chica una vez finalizado el mundial de Rusia.

Tinelli con las autoridades de Artear.

La firma del acuerdo entre LaFlia y El Trece llevó a cabo en el Palacio Duhau –Av. Alvear al 1600- y contó con la presencia de Federico Facello, el gerente general de LaFlia, Fabián Scoltore, Federico Hoppe y Pablo “Chato” Prada. Además, por el lado de canal Trece, estuvieron presentes Adrián Suar - gerente de programación- Pablo Codevilla, Daniel Zanardi y Alejandro Sapino.