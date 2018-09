El Weinstein de la tele: el presidente de la cadena CBS renunció por acusaciones de acoso y abuso sexual

Les Moonves, presidente y jefe ejecutivo de la cadena de televisión norteamericana CBS se vio obligado a renunciar luego de que comenzaran a acumularse varias denuncias acoso y abuso sexual en su contra.

Les Moonves tuvo que renunciar a su puesto.

Los casos se dieron a conocer un mes atrás través de artículos de The New York Times y New Yorker, donde seis víctimas detallaron varias instancias de abuso y acoso que datan incluso de los años '80.

Las mujeres relataron cómo Moonves las besaba a la fuerza, las obligaba a practicarle sexo oral, y luego las sometía a tratos degradantes y violentos en la cotidianeidad laboral.

Una de las víctimas, Phyllis Golden-Gottlieb, aseguró que además lo denunció en la policía de Los Ángeles, la cual a través de voceros señaló que aunque su relato eran creíble no pudo actuar porque los hechos habían prescripto.

"Las espantosas acusaciones de este artículo son falsas. Lo que es cierto es que tuve relaciones consentidas con tres de estas mujeres hace 25 años, antes de entrar en CBS", señaló Moonves en un comunicado.

Arreglo económico

Si bien la cadena acordó pagarle una indemnización que ronda los 100 millones de dólares, la cifra depende de los resultados de una investigación interna alrededor de las denuncias. Si las acusaciones se prueban, el directivo despedido no recibirá ni un centavo.

Mientras tanto, y en un intento de "lavar" su imagen, la cadena televisiva acordó una donación de 20 millones de dólares pagados por Moonves a organizaciones que apoyan el movimiento #MeToo y la igualdad laboral de las mujeres.