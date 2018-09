El abuelo de Maite Lanata, sin filtro: "No me gusta un carajo lo que hace, yo soy un viejo choto"

Maite Lanata saltó a la fama en los últimos meses, cuando apareció en la tira de Telefe 100 días para enamorarse, con un papel jugado en el que interpreta a una adolescente que decide cambiar de género para convertirse en un chico trans.

La joven fue invitada al programa radial Basta de todo, donde además de hablar de su pasado, también le dieron la oportunidad de llamar a su abuelo para saludarlo al aire. Sin embargo las cosas se pusieron tensas cuando le consultaron al hombre mayor sobre el programa en que la actriz participa, y sin pelos en la lengua dijo que no le gusta porque le parece que a su nieta la prostituyen.

Maite Lanata vivió un tenso momento cuando se abuelo la criticó al aire.

Las cosas ocurrieron en la tarde de este jueves, cuando Lanata fue invitada al programa luego de que el programa recibiera en la Legislatura Porteña una distinción por "promoción y defensa de los Derechos Humanos".

Después de charlar un rato sobre la novela, los periodistas de la radio le sugirieron a la actriz si quería llamar a su abuelo, ya que todos los jueves hacen una sección que busca que los nietos se conecten con sus abuelos para decirles que los quieren.

La adolescente se animó, y se comunicó por Teléfono con Roberto, quien apenas atendió reveló que estaba mal porque tenía muchos problemas con su dentadura.

Tras hacer su descargo, Matías Martín intervino para avisarle al abuelo que estaba al aire en un programa de radio, a lo que Roberto se mostró enojado porque nadie se había presentado antes.

"Empezá por donde tenés que empezar. No te presentaste. Reconocé que estuviste mal", lanzó en la conversación.

¡Hoy nos visitó Maite Lanata y charlamos de todo: su personaje en “100 días p/ enamorarse”, su papel en “Yanka” e ¡hicimos un #LlamáATusAbuelos pero su abuelo se enojó! ▶️https://t.co/5bEmVvFTaM pic.twitter.com/jVehM06Zv0 — #Basta2018 (@bastatodo) 6 de septiembre de 2018

Para calmar las cosas el conductor le pidió disculpas varias veces y le preguntó qué le parecía la actuación de su nieta en 100 días para enamorarse. Entonces, sin pelos en la lengua, Roberto habló con sinceridad y dijo que no le gustaba para nada.

"No, en la tele no me gusta lo que hace. No me gusta un carajo la verdad. Yo soy un viejo chot… Lo que no me gusta es la forma de prostitución que hacen. A mi me da mucho gusto que trabaje, pero no me gusta el programa", dijo por último Roberto y cortó.