El clan de Patsy: la curiosa y fugaz historia de la Xuxa argentina y su ¡¡¡Guachi Guau!!!

Sólo los más memoriosos se acuerdan de que hace treinta años, alguien intentó convertirse en la Xuxa argentina. Su nombre era (es) Patricia Lage y venía de conducir La casa de Patricia, un programa un poco noni noni de los 80 en la media mañana de la televisión argentina, en este caso por la pantalla de ATC, después de María Amuchástegui. La pueden ver acá, con un maestro yogui.

O aquí, con una niñita llamada Dolores Barreiro.

Antes de llegar a la conducción, Patricia era una modelo publicitaria bastante exitosa. El hecho es que un día se cansó de entrevistar maestros yoguis sentada en un sillón y decidió ser una estrella para el público infantil. Todo empezó en un viaje a Misiones, en 1986: en la televisión de esa provincia se podían ver programas brasileños: Patricia vio O Show Da Xuxa y fue como una revelación para ella.

Xuxa Da Graca Meneghel tenía un show a todo trapo, con coreos, paquitas y canciones. Patricia no podía llamarse Xuxa, pero nada la impedía llamarse Patsy. En su momento se dijo que lo suyo era un choreo. Sí y no: es cierto que el programa era una copia absoluta del de Xuxa, pero también es cierto que Patricia había comprado los derechos. Y así fue como en 1988, en ATC (Argentina Televisora Color, ahora conocida como la TV Pública) El clan de Patsy fue la versión argentina de El show de Xuxa. Si vemos la tapa del segundo disco de Xuxa y la tapa del segundo disco de Patsy vamos a comprender enseguida de qué se trataba el asunto.

Segundo disco de Xuxa.

Segundo disco de Patsy.

Las paquitas de Xuxa se convirtieron en las Bastoneras, los Bajitos en los Patsytos, el Dengue de Xuxa se llamaba Grillo, y Praga se llamaba Bichi. En lugar de cantar Xu Xu Xu, Xa Xa Xa, se cantaba Pat Pat Pat Sy Sy Sy, y así susesivamente. Patsy, sin embargo, impuso un latiguillo de su propia cosecha, que aún hoy algunos argentinos dicen medio en serio y medio en broma cuando algo los deslumbra o los sorprende: ¡¡¡Guachi Guau!!! Como directores musicales estaban Ángel Mahler y Martín Bianchedi, coequipiers habituales de las comedias musicales de Pepito Cibrián ambos, fugaz y olvidable secretario de Cultura de la Ciudad el primero. En la apertura del programa, ambas descienden de un plato volador. Claro que hay platos voladores y platos voladores.

Apertura de Patsy

Apertura de Xuxa

El clan de Patsy fue un gran éxito de audiencia, tanto es así que la conductora llegó a grabar dos discos, y un videohome (en VHS, claro) y duró sólo cuatro meses en el aire. ¿Cómo se explica esto? ¿Patsy se agrandó y pidió un aumento? ¿Xuxa se enojó porque no le gustó la copia y rescindió la cesión de derechos? No, nada de eso. Vos no te acordás porque eras chico o no habías nacido, o sí te acordás, pero en la Argentina de 1988 colapsó el sistema energética y -entre otras medidas de emergencia para ahorrar energía- la televisión se redujo a apenas cuatro horas diarias, de 19 a 23. Y así fue como, pese a su éxito, el Clan de Patsy terminó mucho antes de lo que su éxito indicaba.

Las bastoneras de Patsy, Grillo y Bichi

Las paquitas de Xuxa

Las Paquitas y Praga

Aprovechando su popularidad, Patsy se fue de gira con un espectáculo teatral basado en su personaje que a su vez estaba basado en Xuxa. En una versión gasolera de Xuxa, por supuesto. En 1991, finalmente, El show de Xuxa desembarcó en la televisión argentina. Patsy quedó en el recuerdo y con un curioso mérito: en nuestro país se dio el gusto de ser Xuxa antes que Xuxa.