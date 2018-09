El cruce entre Mayra Arena, la joven de la charla Ted sobre la pobreza, y Avelluto por la educación pública

Mayra Arena es la autora de una charla TED acerca de la pobreza que se hizo viral en los últimos días. Anoche fue invitada al programa "Debo Decir" que conduce Luis Novaresio, y dejó definiciones crudas y profundas sobre esta problemática en la Argentina. "Ser pobre es acostarte a dormir y soñar que comés", sostuvo.

Mayra se hizo conocida por su carta "El beneficio de ser pobres".

"Yo no tenía nada de lo que tenían todos los demás, me invitaban a la casa y me daba cuenta que comían una comida al mediodía y otra a la noche, algo que para mí jamás hubiera soñado. Entonces nos acostábamos temprano, a las 6 de la tarde, antes que nos agarrara el hambre de la cena, porque si estábamos despiertos no había nada para resolver el tema", sostuvo y esa fue la introducción para contar cómo se dio cuenta de de su situación.

"Cuando te das cuenta que hay gente que come y que existe esa posibilidad, es cuando empezás a intentar romper el círculo", dijo y advirtió: "Si nadie te lo dice, puede pasar que naturalices esa vida y la aceptes como única posible. Ahí es cuando más tiene que estar el Estado".

Consultada por Reynaldo Sietecase sobre cómo hizo para 'zafar' de la pobreza, ella aseguró: "Le debo todo a la educación pública argentina". En ese momento se produjo un cruce con el funcionario Pablo Avelluto, quien dijo coincidir con Mayra en que la educación pública es la principal herramienta que tenemos, y ella lo interpeló: "Pero usted forma parte de un gobierno en el cual el presidente dijo que caíamos en la escuela pública, como si fuese algo malo".

El funcionario no se quedó callado. "Es un mito que no nos importa la escuela pública, tenemos un nivel de compromiso altísimo. Pero tenemos un gabinete en el que está desarrollo social, educación, salud", sumó Avelluto. Novaresio sumó con ironía el dato de lo que cobra un maestro al mes. "Un maestro gana 12 mil pesos", dijo el conductor y el diputado Felipe Solá añadió: "Vidal lleva en 2 años y medio como 27 días de paro, están peleados con los docentes".

En cuanto a la crisis económica que atraviesa el país, Mayra analizó: “La clase media gasta menos y la clase baja tiene cada vez menos changas y no le alcanza recibir ayuda del Estado. Tiene deseo de trabajo, pero no hay”.

