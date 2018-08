El día que Mirtha puteó, la traición de Chiche y el detrás de uno de los hitos de la TV

Con el paso del tiempo, Mirtha Legrand terminó por aceptar y hasta tomar con humor uno de los momentos televisivos más duros que afrontó: el día que, sin saber que la estaban grabando, puteó en medio del set de su programa, luego de una fuerte discusión con su marido, Daniel Tinayre.

El día que Mirtha se enojó y puteó en su programa.

Durante el mini especial que se emitió el sábado con motivo de la celebración de los 50 años de almuerzos televisivos, fue la propia Marcela Tinayre quien actuó el momento en el que su madre remataba una pelea con el ya histórica puteada: “Carajo, mierda”. La “Chiqui” no ocultó su risa al recordar el momento que, años atrás, la atormentaba.

El día que Mirtha puteó en su programa: "Carajo, mierda"

El episodio tuvo lugar mientras Mirtha grababa un programa especial. Luego de hacer su ingreso al set, la conductora notó que una cámara la apuntaba desde un ángulo que no la favorecía. “Con esta cámara no, corte, corte. Así yo no, así no; de perfil allá, no; no me gusta. Que me tomen el pelo no me gusta, soy una mujer grande”, se quejó.

Chiche Gelblung fue quien emitió en su programa la filmación.

“Corte”, se escucha. La voz era la de su marido, Daniel. “No había perfil”, le retrucó desde el control. “Había perfil, lo vi acá”, resistió la “Chiqui”. Minutos después, sin saber que los estaban grabando, Mirtha y Tinayre mantuvieron una fuerte discusión. “Si querés no lo hacemos, esto está perfecto”, le dijo el padre de sus hijos.

Mirtha, sentada en una banqueta, siguió con su descargo: “Es que yo estaba segura. Dije: ‘Le va a fallar algo’. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada ‘tatata’. Después salió mal, resulta que no lo graba. Nos está tomando el pelo”. Y Tinayre estalló: “¿Por qué te ponés en este estado? Calmate”. “No me calmo nada”, disparó Mirtha. “Entonces te perjudicás. Si no te calmás, te perjudicás vos”, le espetó su marido.

"Se creen que tengo 20 años. Bastante esfuerzo hago. Carajo, mierda".

“¡Qué barbaridad!”, siguió Mirtha, mientras Tinayre dejaba el set. “Denle un vaso de agua”, le pidió a los productores. “¡Qué vaso de agua! ¿Qué pensás que soy una estúpida yo? Tengo el cerebro muy bien”, se defendió la “Chiqui”. “No creo que ponerse así es beneficioso”, insistió su marido.

“Pero, mirá. Hace tres días que estoy grabando copetes y tres días que estoy repitiendo. Esa técnica de mierda, este tipo que me arruinó un año de trabajo porque nunca apretaba el botón que tenía que apretar. Es indignante. Juegan con la salud de uno. Ustedes se creen que uno tiene 20 años. Demasiado esfuerzo hago, carajo, mierda”, cerró Mirtha.

Gerardo Rozín fue productor de Mirtha y filtró las imágenes.

La conductora se enteró de que la habían grabado cuando Chiche Gelblung emitió en su ciclo Memoria la filmación. “¡El escándalo que se armó! Nos insultaron. ¿Cómo nos atrevíamos a poner a un prócer de la Argentina así?”, recordó tiempo después el periodista, quien mantuvo una tirante relación por años con la “Chiqui”.

Pero, ¿cómo llegó a sus manos esa grabación? ¿Quién fue el traidor? Nada más y nada menos que Gerardo Rozín, quien por ese entonces era productor de la diva. “Me preguntó si me animaba a pasarlo y le dije que sí. El autor ideológico es él. Le doy mérito porque fue el tipo que lo consiguió, las imágenes estaban desde hacía años en el archivo de Canal 9”, reconoció Chiche.