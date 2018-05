El dolor de Silvia Mercado ante los insultos de Cúneo: "El canal me dejó sola para enfrentarme al horror"

La periodista Silvia Mercado aseguró ayer entre lágrimas quesi Santiago Cúneo no le pedía disculpas ella renunciará al canal. En diálogo con BigBang explicó el motivo por el cual estalló en llanto. "Nunca en mi vida estuve en una situación así. No soy un personaje, no me siento cómoda, y no quiero ser protagonista de nada. Solo quiero laburar", comenzó su relato.

Mercado lloró ante las cámaras.

"Sentí que el canal me dejaba sola para enfrentarme con un ser que es el horror. Me sentí un pajarito adelante de un dinosaurio. Lo único que me llegó del canal fue el mensaje de 'tener toda la solidaridad para decir lo que quieras'", explicó y ahora espera ser llamada por los directivos de Crónica TV.

¿Renunciarás al programa como dijiste en tu descargo?

Voy a esperar a hablar con las autoridades pero si no se retracta no volveré. Esto empezó con sus agresiones contra la comunidad judía y luego sumó agresiones contra mi persona. No podía quedarme callada. Hace varios días que está insultando y fomentando odio. Empezó asegurando que Macri le iba a entregar la Patagonia a los judíos. Yo tengo mucho vínculo con la comunidad y soy amiga del embajador, al igual que con los integrantes de la DAIA.

¿Tuviste oportunidad de hablar con Cúneo?

Tuve algún entredicho por Twitter pero no lo vi personalmente ni hablamos. De hecho este año no iba a volver al canal pero me insistieron tanto que con mi productora decidimos hacer el programa. Crónica TV cumplió con lo que le pedí, sumó a los columnistas que solicité pero ahora quiero que tomen cartas en el asunto.

¿Por qué decidiste hacer tu descargo en tu programa?

Muchos amigos queridos me preguntaban qué sucedía y me pedían que dijera algo. Yo misma quería hablar del tema. Lo anuncié en Twitter para que la comunidad vea lo que quería decir y no imaginé que generara que se enfurezca tanto. Mostró en cámara mi posteo e hizo campaña para que la audiencia no vea la transmisión. Luego me llamó 'conchuda'.

¿Cómo lo definís?

Es un pre ideológico, necesita atención psiquiátrica. Es un trastornado. No tiene idea de lo que dice. Él paga el espacio por sus dos horas diarias y además paga las dos horas del programa de Chiche Gelblung. Como tiene en total cuatro horas se cree dueño del canal. Es conocido su pasado como secretario de Aldo Rico; apoyó a los carapintadas, es defensor de los derechos del condenado por asesinato Luis Patti -ex intendente de Escobar y ex policía bonaerense- y hasta me comentaron que fue comerciante ilegal de combustible. Son datos que me enviaron.

Uno de los posteos de Cúneo.

¿Harás una denuncia ante la Justicia?

Estoy evaluando hacer una denuncia y seguir el tema en la Justicia. La DAIA ya inició los trámites por su parte. Ahora estoy mejor porque tomé un calmante pero estuve levantada hasta las 3 de la madrugada, leyendo los mensajes de apoyo de mis seguidores. Pero no pude pensar nada en claro.

¿Algunas de las figuras del canal se contactaron con vos para solidarizarse?

No. Se ve que están cuidando sus empleos. Hasta me dijeron que el que maneja las redes sociales del canal le dio un like a los posteos de este señor. Dos compañeras de Crónica me escribieron, entre ellas, la vestuarista que me envió un mensaje muy afectuoso.