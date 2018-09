El duro accidente de Maca Rinaldi que la dejó afuera del Bailando a un día de debutar

Este jueves era el tan ansiado y esperado debut de Diego Ramos junto a Macarena Rinaldi, la actual pareja de Federico Hoppe. Había tal expectativa por el regreso de la novia del productor a la pista, que hasta Marcelo Tinelli le advirtió a Hoppe el martes último que lo iba a obligar a besar a la bailarina en vivo. Pero Maca tuvo un incidente durante el ensayo que la dejaría afuera del Bailando.

El programa Los Especialistas del Show, el ciclo que conduce Marcelo Polino y María del Cerro por El Trece y que le dedica gran parte de los temas al Bailando, dieron a conocer que Rinaldi se dislocó el hombro izquierdo durante la pasada de la coreografía que puso en duda su continuidad en el certamen de Baile. "No sé si va a poder bailar”, avisó Barby Majule, la coach.

Maca Rinaldi siendo atendida en el suelo.

La bailarina estaba ensayando junto a Ramos, cuando luego de un truco se sacó el hombro del lugar. "Se fue a hacer ver y le dijeron que tiene líquido, lo que hace que se le pueda salir más fácil de lugar en momentos más complicados", explicó la coreógrafa.

Pero esta no es la primera vez que le ocurre esto a Maca Rinaldi. Según la coach, la primera vez le ocurrió durante un truco que finalmente decidieron sacar para que no le comprometiera el hombro. “Recién hicimos una pasada y se ve que puse fuerza de más y mi articulación está floja en un lugar que no debería", explicó la bailarina.

Al ver que su compañera se había vuelto a sacar el hombro, Ramos no pudo contener las lágrimas mientras que su compañera manifestaba su temor. "Estoy asustada. Se me salió el hombro la vez pasada y hoy de vuelta", dijo la novia de Hoppe, visiblemente dolorida. Tras los estudios, el parte médico determinó que la bailarina tiene rotura de ligamentos.

Por esta misma razón, si bien desde LaFlia son cautos, se perdería lo que resta del Bailando por un sueño. "Estoy re cagada. Pero voy a hacer lo que me digan los médicos. No es la primera vez que me pasa. Me llega a pasar en la pista y no puedo seguir", había dicho Rinaldi.