El duro presente de Lourdes Sánchez: de la "primera dama" a la "panelista desubicada"

El mote de "primera dam"a parece que no le servirá para combatir el frente de guerra al que se expone. Lourdes Sánchez fue señalada como la "acomodada" en el Bailando por un sueño. Su perfil más polémico terminó de desplegarse al incorporarse en Los Ángeles de la Mañana, como panelista.

Polémica y explosiva.

La morocha recibe dardos desde distintos ángulos. Desde que comenzó a salir con el productor del programa, la bailarina está en el ojo de la tormenta. Y cuenta con un gran historial de enfrentamientos.

Su más reciente conflicto surgió por un comentario que hizo sobre su baile de reggaetón realizado el año pasado, en uno de los pasillos de Ideas de Sur. La coreografía fue cuestionada por el jurado y ahora Sánchez responsabilizó a Marcelo Tinelli de haberla autorizado a utilizar ese espacio para la coreo.

“Nos fue muy mal. No quedamos sentenciados, pero nos mataron. Pero no solo lo habilitó la producción, para ese ritmo puntual hubo que preguntarle a Marcelo. Él fue el que dio el OK, fue un poco culpa de él. Lo hablé con Marcelo, no con 'El Chato' (Prada). Él nos dijo que lo podíamos hacer en el pasillo, así que fue su culpa”, sentenció Lourdes.

Al enterarse de los dichos de la primera dama, un tanto en broma y otro poco enserio, el reconocido conductor tomó la palabra y a través de las redes sociales tildó de “desubicado” su comentario. “Desubicado comentario de Lourdes Sánchez. A mí me consultaron por esa coreo en el pasillo, di el ok, pero nunca imaginé que después iba a salir tan mal”, escribió.

Desubicado comentario de @lourdesanchezok . A mi me consultaron por esa coreo en el pasillo, dí el ok, pero nunca imaginé que después iba a salir tan mal. Eso es su responsabildad.Una pregunta para @AngeldebritoOk y @elchatoprada . Ella que es?Bailarina, panelista, productora?? https://t.co/aPdl2l4FFN — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 4 de mayo de 2018

Revisando la lista de peleas, Lourdes también se enfrentó a Pampita. Luego de que trascendiera la "mala onda" que hay entre Sol Pérez y sus compañeras de panel, la mujer del Chato Prada aprovechó a criticar a la modelo. "Pampita habla mucho de ella me parece. Es como que las amigas todo el tiempo le están tirando flores", lanzó.

Vale recordar que Sánchez tuvo varios enfrentamientos con la modelo por las devoluciones que realizaba sobre sus coreografías.

"No me terminó de conmover la coreografía. Y había algo raro con el demi plié de Lourdes en algunos momentos", expresó Pampita luego de la performance de ballet, en referencia al término que define el medio doblez de rodillas.

Años y años... para que me vengan a decir que hice Demi plie����♀️����♀️����♀️����♀️����♀️ pic.twitter.com/wFSxZNNUVc — Lourdes Sánchez (@lourdesanchezok) 9 de diciembre de 2017

Pese a que en piso no pudo enfrentarla en el momento, cara a cara, si lo hizo vía Twitter. "Años y años para que me vengan a decir que hice demi plié", posteó en su momento.

En tiempos de 'buena onda'.

Otra de las guerras legendarias es la que mantiene contra Laurita Fernández. No hay química entre ambas y ahora deberá verla en el jurado del Bailando.

"Me encanta que en el jurado esté alguien que sepa de baile. Yo voy a estar ahí de la manera que sea, creo que puede ser divertido que estemos las dos", sostuvo la morocha.que pese a su 'buena onda' mantiene una relación tirante desde hace tiempo con la novia de Fede Bal.

Otra de sus detractoras es Gladys "La Bomba" Tucumana. Ambas tuvieron fuertes cruces durante todo el reality, pero cuando la conductora infantil tildó de 'burra' a la tucumana se desató la furia de la dueña del hit La pollera amarilla.

"No la tomo enserio porque no tiene la palabra autorizada para criticar un baile. Ella puede sumar al show, pero en sus devoluciones hace aguas. Bien ´burri´ estuvo cuando criticó mi folclore. No está capacitada para dar una devolución”, dijo Sánchez, que para arreglar las cosas aseguró que se trató de un chiste.

La Bomba no tardó en referirse a ella como una "falsa primera dama", después de que Lourdes asegurara de que se trató de un chiste y que su intención no era ofenderla. Pero Gladys se cansó del jueguito mediático de idas y vueltas y en su turno de salir a la pista explotó.

"Me angustió mucho con todo lo que me pasa acá con mis compañeros. Es lamentable que una mujer se dirija así a otra mujer. Me desperté destrozada. Yo a Lourdes jamás le dije nada y eso que podría haberle dicho de todo. Es Lourdes Sánchez "de nadie" porque no es 'de Prada'", comenzó la artista cuestionando que no está casada con la mano derecha de Tinelli.

"Ella tiene la sonrisa de nena buena y ángel, pero no lo es. No tiene necesidad, es la 'señora de Prada', 'la primera dama'. ¿Para qué pelearte conmigo que soy la mujer de nadie? Andá con Susana Giménez, que es alguien", la chicaneó luego pero a los gritos.

Esta situación se repitió varias veces. Y luego, cuando las aguas parecían calmarse, apareció otra contrincante. A la misma guerra se sumó al ring Cecilia 'Chechu' Bonelli. Todo comenzó porque luego de muchas veces, Chechu se quejó porque estaba peinada, maquillada y lista para salir a la pista. Pero la producción decide dejar su participación para el día siguiente.

"Esto a Lourdes no le pasa", habría dicho Bonelli apuntando contra Sánchez, aparentemente privilegiada por su relación con Prada. A lo que Lourdes respondió. "Uno se trata de sacar la mochila de acomodada y escuchar que un compañera diga eso me duele un poco", se lamentó.

"Muy pocos saben todo el laburo que hay detrás de este 'cuerpecito'. Hubo ritmos en los que vine cuatro veces y no bailé", añadió pero sin mostrar la bandera blanca de la paz, tomó aire y lanzó con fuerza una bomba: "Por ahí yo no tengo la suerte que tiene ella de que le manden a su equipo a ensayar a su casa de Nordelta.Yo hago 50 cuadras para ir a un ensayo. Acá nos miman a todas por igual", dijo con ironía.

Chechu Bonelli tildó de 'acomodada' a Sánchez.

La mujer del futbolista Darío Cvitanich negó todo pero los rumores de su molestia permanecieron en Ideas del Sur hasta el final del certamen. Pero los roces y conflictos de Sánchez no son nuevos. En 2015 participó junto a Fernando Dente y fue cuestionada hasta por Nacha Guevara. "Noto que copiaron partes del baile, no me gustó", dijo y luego siguió con ironía.

"Te sentís incomprendida, según dijiste, no te preocupes porque Mozart, Beethoven, tampoco eran comprendidos. Asi que no te preocupes, en 300 años quizás comprendan lo que hacés", lanzó. Y Sánchez no se mostró conforme con sus palabras.

En otra de las galas incluso Marcelo Polino fue lapidario contra Lourdes. "La televisión es así. Tenés privilegios de ser primera dama. Con privilegio que tuviste, se pintó el pasillo, te pusieron las luces. Tuviste la astucia de engancharte al productor. Fiel representante de las que consiguen todo en televisión y yo lo voy a festejar", dijo con ironía.

Claramente, Sánchez en ese momento no pudo contener las lágrimas y se defendió: "Tengo el lugar bien ganado", afirmó y en ese momento, Tinelli la abrazó para contenerla ante las críticas y ahora están con chispazos.