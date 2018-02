El entrañable amor del "Profesor" de La Casa de Papel por sus mellizos

La cuenta de Instagram de Álvaro Morte, el actor que interpreta al Profesor, en la serie La Casa de Papel, está repleta de imágenes de sus pequeños mellizos, León y Julieta, sus dos grandes amores.

Álvaro, con el pequeño León.

Amor puro. El actor hace ejercicio con su hija sobre la espalda.

El actor, cuya popularidad aumenta a tasas chinas en Argentina a raíz del furor por la serie española, tiene pasión por sus mellizos, dos niños encantadores que juegan y comparten muchísimos momentos con su padre, según las imágenes e historias que Morte comparte en las redes.

Divertidos, los pequeños juegan a ser músicos.

Hermosa imagen de los niños.

El gran dinosaurio junior.

"Procuro sacar todo el tiempo que puedo para estar con mis enanos. Quiero disfrutar de ellos todo lo que pueda, así que siempre que puedo intento hacer eso, y luego, si me lo puedo permitir, me encanta viajar. Aunque solo sea un fin de semana loco de decir: Vámonos a Londres o a donde sea. Me gusta muchísimo", asegura Morte. Y, felizmente, se nota.