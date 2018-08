El escabroso ritual del "congelamiento" por el que Luli Salazar acusa a Redrado: ¿sirve o es un mito?

Hay muchos rituales para "frenar" a las personas que tenemos muy encima. Uno de los más conocidos es el "hechizo del congelamiento". Se llama así porque lo que hace es "congelar" y detener una situación generalmente desagradable. Frena a una persona y la mantiene sin avanzar. Se realiza con pocos elementos. Un papel, un lápiz, un vaso o recipiente y agua.

En el papel se escribe el nombre de la persona y se coloca dentro del vaso o recipiente con agua. Se lleva al freezer y se lo deja durante el tiempo en que se quiera mantener ese efecto maligno. Esto mismo es lo que Luli Salazar reveló como parte de la brujería que le estaría practicando su ex pareja, Martín Redrado. "Es muy enfermo (encima separados), por eso no dejo más que vea a mi hija, porque no quiero que mi hija tenga una imagen de un hombre que juega con las mujeres y porque me hace brujerías, que lo descubrí en su casa el domingo pasado. Es un tipo oscuro", lanzó muy enojada.

El periodista Ángel de Brito le consultó al economista qué tipo de brujería realizaba contra la rubia y éste respondió: "Ninguna". De inmediato, Salazar se sumó al hilo eterno de respuestas y escribió: "El vaso estaba en el freezer con mi nombre y fecha de nacimiento".

Y el vaso congelado con mi nombre y fecha de nacimiento en su freezer??? Eso no se anima a contarlo??? Hay testigos https://t.co/1T0M2QGKO3 — luciana salazar (@lulipop07) 24 de agosto de 2018

Según consultó BigBang a la especialista en esoterismo y tarot egipcio, Fabiana Aquin, no sirve de nada ese procedimiento. "No es un hechizo ni brujería, es sólo un mito. No sirve de nada. Presiento que es más algo vinculado a los conflictos que mantienen entre ambos pero no siento una energía vinculada a un trabajo maligno realizado", explicó.

La gran pregunta es cómo darnos cuenta si nos realizaron un hechizo. Según Aquin las señales pueden notarse cuando nos sentimos muy cansados, fuera de lo normal. "El agotamiento, o la pesadez son algunos de los síntomas. La vista cansada, o si encontramos un clavel o velas o bien un alfiler suelto en la cama. Ni que hablar si vemos una foto nuestra en un lugar extraño", sostiene y añade que también se puede comprobar la energía alterada en la casa. "Si se queman las lamparas, baja la tensión o se rompen los electrodomésticos hay una energía negativa trabajando, pero no por ello tiene que ser una brujería. A veces venimos cargados por la energía que nos rodea en el trabajo, o hasta en el colectivo", suma.

Para limpiar la energía en el hogar, Aquin recomienda algo simple y posible de hacer: en un vaso con agua se colocan algunas cucharadas de sal marina o sal gruesa y se ubica debajo de la cama. Al otro día esa agua se tira en la pileta del lavadero. Nunca en el inodoro ni en donde usamos para cocinar", finalizó.