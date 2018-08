El inusual reclamo de Cinthia Fernández que despertó la indignación de Defederico: "Le dejé todo"

El futbolista contó que le dejó a su ex mujer todo, salvo su ropa y un dispositivo que no tardó en reclamarle apenas abandonó la casa que compartían.

Matías Defederico se cansó de los incontables reclamos de su ex mujer, Cinthia Fernández, y salió con todo a contar intimidades de la separación y de las razones por las que la modelo no lo deja ver a sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca. Esto se debe a que la panelista de Involucrados no le permitió al jugador pasar el cumpleaños con las tres nenas, algo que lo enfureció a tal punto de romper el silencio.

Pero el ex Huracán e Independiente no solo reveló que le pasa mensualmente casi 100 mil pesos a su ex - teniendo en cuenta los gastos de la niñera, la prepaga, gastos en débito automático como el seguro, la patente de la camioneta y dos facturas de televisión satelital- sino que además contó un insólito reclamo que le hizo Cinthia al momento de abandonar su casa.

Según contó el jugador, ya no le pagará los gastos de la tarjeta a su ex mujer. “Le corté la tarjeta, no se la pago más. Basta. Estoy sin club y ella está ganando más que yo. De mi casa me llevé dos valijas con la ropa, le dejé todo, seguí pagando cosas y me llevé un televisor”, contó.

Además, luego de aclarar que ya no puede pasarle casi 100 mil pesos por mes a Cinthia porque después tiene que vivir él, sostuvo que la morocha le pidió que le devolviera el televisor que se llevó de su pieza: “¡Me pidió un televisor! ¡Un televisor! Que lo consigue por canje…”.

Indignado por la situación, Defederico contó que se llevó el televisor para tener uno en su nueva casa. “Me entero por Fran, que habla más que las melli, y repite: ‘¡¿Por qué te llevaste el televisor de la pieza de mamá?!’. ¿Cómo una nena de tres años va a decir algo así?”, señaló enojado.

�� Una publicación compartida de M a t t (@mattdefederico) el 24 Ago, 2018 a las 6:33 PDT

Furiosa, la ahora panelista aseguró que le parece de “poco hombre” lo que hizo su ex marido al hablar con Los Ángeles a la mañana y sentenció: “Es una vergüenza lo que hizo. No tengo diálogo y tampoco me sentaría a tomar un café. Le compraría dos huevos y se los pondría".