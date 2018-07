El mensaje de Sol Pérez a Pampita y el dardo venenoso que le dedicó a Barbie Simons

Después de la abrupta renuncia de Carolina “Pampita” Ardohain a su programa en Telefe, Sol Pérez intentó poner paños fríos y le envió un conciliador mensaje a la conductora. Sin embargo, fue muy dura a la hora de referirse a Barbie Simons, quien se bajó del ciclo cuando la ex chica del clima debió asumir la conducción por la ausencia de la modelo.

Sol Pérez le mandó un mensaje buena onda a Pampita.

“Le mandé mensajes y no me los contestó, pero cada uno tiene que vivir sus crisis con sus tiempos. La estamos esperando porque el programa es de ella y Kuarzo (la productora) lo pensó para ella”, destacó en diálogo con el ciclo Agarrate Catalina.

Pese a que en su momento se habló de la mala relación entre ambas, Sol reforzó: “Estaría buenísimo que vuelva. Si estuviera escuchando le diría que lo haga, que la extrañamos y la esperamos. Nada es tan grave”.

“No la veo a Carolina abandonando el barco, creo que se cansó de estar todo el tiempo en el ojo de la tormenta. Hay muchos de los que opinan que nunca hicieron una conducción”, sumó.

Barbie Simons renunció porque no se bancó que fuera Sol la conductora.

“Ella dijo que renunciaba porque no iba a ser

panelista

de Sol Pérez y eso me parece bien. Hay que respetar las decisiones de los demás. Me hubiese dolido de otra persona, no de ella. Por lo menos trabajé con mejor energía, ninguno de mis compañeros quería que me equivocara o que me vaya mal”.

Por último, se refirió a, íntima amiga de