Escupir para arriba: la colección de "maldades" de Pampita en su programa

Luego de la intempestiva renuncia de Carolina Ardohain a la conducción de Pampita Online, el único que salió a explicar las razones detrás del hecho fue Gastón Stati, manager de la modelo.

Pampita culpó a la prensa de su renuncia.

"Está cansada del acoso mediático", señaló en Los Ángeles de la Mañana, agregando que "se sintió muy atacada estos días y necesita descansar un poco". Sin embargo, lo cierto es que la misma modelo a veces utilizó su show como plataforma de ataque.

"Matar" a Nicole

En una "mojada de oreja" a Nicole Neumann, Pampita invitó a su show a Mica Viciconte, la nueva pareja del ex de su eterna rival. Durante la entrevista, Ardohain sacó a al aire a Indiana, Allegra y Sienna, las hijas de Neumann con Fabián Cubero, para que saludaran a la ex Combate.

No sólo eso: momentos después, Fede Bal, ex panelista del show, le nombró tres personas a Micaela (Flor Vigna, Pampita y Nicole) y le preguntó "¿con quién tomarías un café, con quien harías un trío y a quién matarías?". Viciconte no dudó y eligió "matar" a la ex de su nuevo novio.

¿"Poroto" panelista?

Tiempo después, en diálogo con Los Ángeles de la Mañana, Ardohain fue un paso más allá e invitó a Fabián Cubero a probarse como panelista de Pampita Online.

"En nuestro formato viene todas las semanas un hombre como invitado a acompañarnos. Si prueba y le gusta, se puede quedar, está invitado", señaló. Eventualmente, el futbolista sólo estuvo presente en el piso en una sola emisión, como entrevistado.

Todos contra Sol

La inclusión de Sol Pérez en el panel de Pampita Online no funcionó bien desde el principio. En varias ocasiones, la ex "chica del clima" se cruzó con la modelo al aire y se quejó por sentirse relegada.

Así, por ejemplo, en el programa donde las panelistas del show y la modelo debatieron sobre la legalización del aborto, Pérez fue interrumpida por Ardohain al momento de expresar su parecer y luego entró en una fuerte discusión con Barbie Simons, quien le pidió irónicamente que se fuera a trabajar "a un noticiero".