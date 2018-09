Esmeralda Mitre sacada en el Bailando: "No voy a aguantar que me digan borracha, ni loca"

En la pista del Bailando 2018 las peleas se imponen. Por más que se esfuercen, cada gala ofrece una batería de motivos para los enfrentamientos. El más reciente ocurrió ayer. Esmeralda Mitre sorprendió al disparar muy fuerte contra Florencia Peña y Laurita Fernández, tras manifestarse en contra de las devoluciones de ambas jurados.

El conflicto entre ellas comenzó en la sentencia. Antes de que Marcelo Tinelli mencione la votación secreta a cargo de la actriz, la participante hizo su descargo. "Algunas cosas me callo, sino estaría todo mal. Me gusta que exista el respeto. Me parece que hubo una especie como de uooouuu (sic) de parte de Laurita y Flor Peña, sentí bastante agresión de ellas. Florencia dijo que yo estaba borracha en un casamiento. Para empezar, a mí no se me dice borracha", inició el discurso Esmeralda, y no permitió que la interrumpieran.

Pese a que Peña quiso tomar la palabra, Mitre la frenó: "Estoy hablando yo, gracias. Cuando termine, te doy la palabra". "Me dijeron borracha, carnaval carioca. Me dijeron loca y me parece que jugar con la salud mental es muy grave. Si yo me rebajara a contestarle un montón de cosas que puedo pensar, caería tan bajo como creo que cayó ella. Entonces, jamás lo haría. No sé si Florencia está haciendo espejo conmigo, por ahí debería ir a un psicólogo. No voy a aguantar que me digan ni borracha ni loca. No existe la posibilidad de que lo aguante".

Mitre sacada en la pista.

A su término, la jurado dijo lo suyo: "¿Puedo hablar ahora? ¿Me permitís hablar, Esmeralda? Yo te quiero decir que cuando te dije que estabas loca como un plumero, te lo dije desde el mejor lugar. A mí me encanta que me digan que estoy reloca, porque no me lo tomo literal. Te lo tomo que no te guste, pero no fue con agresión. Te juro que cuanto te lo dije, fue desde un lugar donde creía que te desparpajo y te podían ayudar. Vos interpretaste lo que te quise decir".

Y Esmeralda siguió enfurecida: "No sabés cómo me sentí. Pésimo. Y puedo parecer muy fuerte, pero soy muy vulnerable y tengo un gran corazón. Y puedo batallarte y ganarte cualquier pelea, pero no tengo ganas".

Florencia calmó las aguas.

Con la intención de calmar las aguas, Florencia le explicó nuevamente el sentido de sus palabras y le pidió disculpas: "Cuanto te digo esto es porque aceptaste este juego de vos estar parada ahí y yo acá para evaluarte. No somos ni más ni menos, sólo que este juego que estamos jugando. Esmeralda, de verdad creo que esa locura puede ser interesante para vos. Esa mirada tuve yo, de ningún lugar te lo dije de mala manera. ¿Por qué no puedo decirte que estás más loca que un plumero desde un lugar copado? Lamento que lo hayas interpretado de mala manera, de verdad".

Por suerte, Mitre aceptó las disculpas y reinó la calma. "Me sentí bastante dolida. Te agradezco", cerró Esmeralda, previo a que fuese salvada por el jurado.