Estafa virtual: Marcelo Tinelli advierte que una falsa productora de LaFlia pide videos hot

A mediados de julio, Marcelo Tinelli regresará a la pantalla chica y su productora, La Flia, comenzó la búsqueda de bailarines y bailarinas profesionales de cara a lo que será una edición renovada del Bailando por un sueño.

Pero mientras su equipo de trabajo se encuentra trabajando en el certamen de baile, el conductor utilizó las redes sociales para advertir y, a su vez, denunciar que una persona se está haciendo pasar como productor de LaFlia para ver a mujeres bailar sin ropa o muy poca ropa.

El descargo de Tinelli.

“Esta es una tuchada total. ¡Cuidado! Estas son algunas capturas de chat de una falsa productora del bailando tomándole un supuesto ´casting online´ a una chica, haciéndola bailar en ropa interior. ¡Falso total! No se dejen engañar: cuando hagamos los castings, los vamos a avisar únicamente en las páginas oficiales”, advirtió Tinelli en Facebook.

La presentación del farsante.

En los mensajes se puede ver como esta farsante, que se hace llamar Jennifer Acosta, se hace pasar por una productora de LaFlia para convencer a sus víctimas de que bailen frente a la cámara, muy ligera de ropa, con la absurda excusa de saber si la candidata en cuestión se desempeña con holgura y se anima "a todo" frente a una cámara de televisión.

Tinelli no tardó en denunciar este hecho.

Según se puede apreciar en los mensajes que compartió el propio Tinelli, la falsa productora asegura que la entrevista consta de dos etapas: la primera es una videollamada a través de Facebook y la segunda sería frente a los coaches, para evaluar el nivel de baile.

“Yo te llamo y te veo frente a la cámara. El tema es que estoy en el estudio de grabación y no puedo usar el kit multimedia. Por eso no me ves, ni me oís. Lo importante es que te vea yo”, aclaró la farsante, para luego pedirle a la candidata que se vaya desvistiendo.

La falsa productora le pidió a la candidata que se desvistiera.

Si bien esta frase hizo dudar a la víctima, la conversación duró algunos minutos más. Primero la hizo presentarse en cámara, luego le pidió que le muestre su físico completo y por último le exigió que se quede en ropa interior. “Tenés re buen tamaño de busto, hay que saber llevar un cuerpo exuberante”, le asegura la falsa productora a la supuesta candidata.

La insólita excusa de la falsa productora.

El falso y perverso productor que pide fotos y videos hot

Pero este no fue el único caso. A través Twitter, una usuaria de nombre Agustina compartió una serie de mensajes de otro falso productor de LaFlia. Esta vez, el farsante se hizo llamar Guillermo Castro y le hizo todo tipo de insólitos pedidos a la periodista deportiva con el pretexto de que estaba buscando a una mujer para participar de una publicidad.

Las jóvenes se contactaron con LaFlia y corroboraron que se trataba de un engaño.

A diferencia del otro, Castro no parece estar dispuesto a meterse en el papel de productor y desde un primer momento le hace todo tipo de indebidas preguntas a Agustina: le preguntó sus medidas, si se ve “sexy” frente a una cámara y le consultó por el tamaño de su cola y lolas, para luego afirmar que se ve “muy power” ante su mirada.

Otra denuncia.

Frente a esta denuncia, fue Pablo “Chato” Prada, uno de los productores de mayor confianza de Tinelli, quien tomó la palabra y aseguró que esta persona no pertenece al staff de LaFlia. “Este chanta no trabaja en la producción”, remarcó.

La respuesta del Chato Prada.

Sospechando de las palabras de estas personas hombre, las jóvenes se contactaron con LaFlia y corroboraron que se trataba de un engaño. Molestos por la situación, Tinelli y Prada decidieron compartirlo en las redes sociales esperando advertir a otras posibles víctimas.