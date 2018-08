Ex vedette, antiaborto y ultracatólica: volvió Gisela Barreto y es la sucesora de Amalia Granata

El último recuerdo que teníamos de Gisela Barreto era Reality Reality, un bizarrísimo reality show de famosos en el cual Amalia Granata orinaba en el jardín, Juan José Camero se emborrachaba, Emilia Mazer daba clases de teatro y Gisela decía que sus compañeros de programa eran "todos negros".

Todos le habíamos perdido el rastro, hasta que un video grabado en un bizarrísimo programa de cable titulado "La fe mueve montañas" la hizo volver a la luz.

Gisela invitó a la senadora salteña Pro Vida Cristina Fiore Viñuales, festejó a puro abrazo con ella el rechazo a la ley de legalización del aborto, aseguró que con los fetos descartados se producen "alimentos" (naturalmente, no aclaró cuáles ni dónde) y advirtió sobre los peligros de la educación sexual en las escuelas: aseguró que en Ecuador dan "talleres de masturbación". Si no lo viste, tomate dos minutos y seguí leyendo.

Mirá el video

"Síii,, nuestra nación es mariana, nuestra nación en Provida", asegura, antes de cantar "Sí a la vida/lo dice la gente/no al aborto/señor Presidente" junto a la senadora . ¿Perjudicó tanto disparate junto a la buena de Gisela? No, desde luego que no? Su nombre volvió a ser mencionado masivamente. En las redes sociales, aunque más no fuera para reírse, Gisela volvió a ser protagonista.

Gisela Barreto en Sábado Bus: su anterior momento de gloria

Una de las que atendió con más alegría a Gisela fue Jimena Barón, ahora reconocida militante por el aborto legal, seguro y gratuito.

Che ya que no salió la ley, pasen al menos el dato de los productos de belleza a base de feto (me morfé todo en Mendoza y me salieron granos) y estoy para anotarme en el taller de masturbación tmb, que mi chico viaja seguido a Córdoba y se hace difícil la espera. https://t.co/mGyKZeDJ2e — Jimena Baron (@baronjimena) 11 de agosto de 2018

"Me parece muy importante lo que me estás contando", dijo la senadora Fiore Viñuales, que seguramente se abocará a investigar el espinoso asunto de las fetocomidas.