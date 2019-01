Fede Bal se mostró en público a los besos con una amiga de Barbie Vélez

A pesar de que meses atrás se aseguró que Fede Bal tenía un romance con la vedette Bianca Iovenitti, ahora al parecer la dueña de su corazón es otra dama: la actriz e instagramer Juli Bartolomé.

La relación fue develada por Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana mostrando como prueba una imagen que los muestra besándose en un boliche de Mar del Plata.

"Se habían juntado en una cervecería, ellos estaban muy acaramelados y con ganas de darse besos. Él le hablaba en el oído todo el tiempo y ella se reía. Es una morocha muy linda", relató la notera Maite Peñoñori.

"Si quiero darle un beso, le doy"

Consultado sobre el romance, Fede Bal no lo negó. "No puedo hablar mucho más de lo que ya salió. Trato de vivir un poco la vida y si me pasa algo con una chica, sucede que estoy en un boliche y quiero darle un beso se lo doy. En otro momento de mi vida no disfrutaba tanto", reveló.

Lo curioso es que Bartolomé tenía, al menos hasta mediados del 2018, una afectuosa relación con Barbie Vélez. "Cada día más te conozco, cada día más te quiero. Sos una hermosa persona en todo sentido. Brillás", puede leerse en un tuit que Juli le dirigió a la ex de Bal. "¡Te quiero mucho! Feliz de haberte conocido", le respondió por su parte la hija de Nazarena Vélez.