Figuras más baratas y menos programas: cómo será el regreso gasolero de Tinelli a la televisión

El conductor y empresario Marcelo Tinelli se prepara para volver con el certamen de baile más famoso de la televisión argentina: el Bailando. Sin embargo, será una versión más gasolera debido no sólo al contexto de crisis que atraviesa el país, sino también a que el conductor no puede todavía hacer un desembolso mayor debido a que se encuentra inmerso en los primeros pasos de la productora que creó en febrero de este año, Laflia.

Uno de los primeros cambios que se impondrá, y no sólo por cuestiones presupuestarias sino también de calendario, es la duración del certamen. Según publicó hoy el diario Perfil, Showmatch arrancaría el seis de agosto por lo que el Bailando tendrá una duración de menos de seis meses. En años anteriores, cuando el programa iniciaba entre abril y mayo, tenía una extensión de casi ocho meses. Esa reducción desde el vamos significa que se pagarán menos contratos.

El conductor tiene casi todo listo para comenzar con el bailando el seis de agosto.

Pero ese no es el único cambio. Las restricciones en los "cachets" son mucho mayores que en años anteriores. A la búsqueda de influencers y personalidades que pasen un momento de alta popularidad se suman las figuritas de la casa. La ex chica del clima, Sol Pérez, que durante el año pasado fue una de las participantes con más crecimiento no está confirmado si estará. En principio habría arreglado su contrato, pero en la productora en donde trabaja buscan mantenerla exclusiva. En cuanto a las figuras extranjeras tampoco habría incorporaciones rutilantes.

El jurado no contaría por primera vez con Moria Casán y estará compuesto por Ángel De Brito, Florencia Peña, Laurita Fernández y Marcelo Polino. Por lo pronto Tinelli ya comenzó a trabajar en la apertura del show que será una producción con la música "Weapon of choice" de Fat Boy Slim. En el video clip se lo puede ver al actor Christopher Walken como figura central.