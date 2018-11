Flor Vigna vs. Laurita Fernández: sal en la herida y "Me Gusta" a los comentarios más odiosos

La polémica de la foto en la que se la ve a Flor Vigna en la cama junto a Nicolás Cabré continúa. Sí, es más larga que una novela turca. No importa que el romántico encuentro fuera parte de una escena de Mi hermano es un clon, la ficción que protagonizan en El Trece.

La rivalidad desatada.

La imagen despertó la furia de Laurita Fernández, que le pidió a la compañera de elenco de su novio que borrase esa publicación. La exparticipante de Combate hizo caso al reclamo y eliminó el posteo. En su defensa argumentó que su intención era promocionar la tira de Pol-Ka. Hasta ahí el culebrón estaba clara.

Cabré y Vigna en la cama: la imagen censurada.

Luego se sumó el posteo de Gimena Accardi, que imitó a Vigna en un gesto de apoyo. A eso se suman los fans de cada rubia. Los Lauristas y los Vignistas se enfrentan en comentarios filosos. Las posiciones están enfrentadas. Lo llamativo es que en las redes circulan capturas de pantalla de la cuenta de Flor en la que se puede ver algunas de las publicaciones en las que celebra los elogios de sus fans, incluyendo palitos para la actual novia de Nicolás Cabré.

"Se nota a millas su inseguridad y que ella sea insegura de su pareja no es problema de Flor", escribió un usuario y la ex participante de Combate le dió like. Pero no ahorró los corazones y repitió la acción en los mensajes de otros seguidores. "Flor es 10000 veces más linda que Laurita", sumaron.

Los likes de Flor.

Los fans arengan.

Como si no fuera suficiente, también se especula con una imagen en la que Vigna aparece delante de un motorhome, en una locación de exteriores durante las grabaciones de Mi hermano es un clon. Muchos usuarios recordaron que Pampita encontró infraganti a Benjamín Vicuña con la China Suárez en un motorhome como ese.

No resulta para nada inocente la nueva publicación de la protagonista de la ficción de eltrece. Los rumores indican que ella intentó conquistar a Cabré y lejos de echarse atrás ante la advertencia de Laurita, continúa provocando desde las redes sociales. ¿Y ahora cómo sigue la novela? Esperá el próximo capítulo.