¿Fue por las críticas a Tinelli? La feroz crisis marital de Lourdes Sánchez y el "Chato" Prada

Aunque hasta hace poco tiempo se mostraban felices y disfrutaban de su hijo Valentín, la relación entre Lourdes Sánchez y Pablo “el Chato” Prada atraviesa un momento complicado. Lo confirmó entre lágrimas la propia bailarina.

Lourdes confirmó que está peleada con su pareja.

El escándalo salió a la luz cuando, consultada por el ciclo Los ángeles de la mañana sobre la salida de Moria Casán del Bailando, la morocha no pudo mostrar su malestar y terminó revelando que no estaba hablándose con el padre de su hijo.

“Me fui de casa ayer a las 20, llegué tarde y él estaba durmiendo. Nos peleamos, así que no hablamos”, precisó, al tiempo que sumó: “No importa por qué. Lo tengo bloqueado de todas las redes y de WhatsApp. No le puedo preguntar (sobre quién reemplazará a Casán), ni voy a recibir un mensaje porque está bloqueado. Por ahí ni sabe que lo bloqueé”.

Aunque en un principio se negó a hablar del disparador de la pelea, reconoció que tiene que ver con la crianza de su hijo: “Estoy enojada y triste. Viene por ahí. Es de hace dos horas. No dormí mucho anoche. Igual dormimos juntos, con Valentín en el medio como siempre. Fue una cosa de nosotros, familiar”.

Valentín tiene un año y medio.

Pero eso no fue todo. Después de la repercusión por su confesión, la bailarina apeló a Instagram para agradecer los mensajes de apoyo que recibió: "Estoy bien, sólo triste porque no me gusta pelear con mi pareja y que esté mi hijo escuchando; nada que no tenga solución, besos a todos".