Fuerte discusión entre Amalia Granata y Nancy Pazos por la legalización del aborto

Amalia Granata ayer tuvo que enfrentar dos batallas y no quedó bien parada. La primera la dio en las redes sociales. En Twitter se cruzó con Carla Conte y luego, en un cara a cara se peleó con Nancy Pazos.

Pazos vs. Granata.

Nancy Pazos se sumó al debate por la legalización del aborto en su visita a Todas las tardes, programa emitido por El Nueve. La periodista comenzó a fundamentar su posición sobre el tema y tuvo un fuerte cruce con Amalia Granata, panelista del ciclo que conduce Maju Lozano.

En plena discusión, la invitada contó que abortó dos veces. En ese momento, Granata disparó: "Fuiste a matar a tu hijo", pero la ex de Diego Santilli no se la dejó pasó. "No, no es así. Yo decidí no ser madre".

La discusión continuó a los gritos hasta que Nancy Pazos tomó aire y lanzó con su peor tono una frase lapidaria: "De la misma manera mañana dice otra cosa". La panelista rosarina se victimizó de inmediato: "Sos una desubicada. Eso es de mala mina y mala leche. Sos muy resentida Nancy. Esa empatia que decís que debemos tener entre las mujeres dónde quedó". A lo que Pazos respondió: "No, incluso estoy poniéndome en el lugar de otras mujeres, cosa que vos no".

Como ya lo había hecho en otras oportunidades, Pazos dio detalles de cómo enfrentó el momento de tomar la decisión de no continuar con los embarazos. "Aborté dos veces. Tomé esa decisión porque era muy chica y me habían echado de mi casa. No estaba demasiado enamorada de la persona con la que estaba saliendo y fue una decisión de los dos".

Pese a su relato a favor de la despenalización, aclaró que le quedó un cargo de conciencia y no es una situación linda para nadie. Luego la periodista dijo que si el aborto fuera legal, las chicas comenzarían a encontrar contención en los hospitales y hasta, tal vez, terminarían no haciéndolo.