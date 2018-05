Futura mamá Intrusa: Débora D'amato está embarazada de tres meses

La periodista Débora D'amato sorprendió a todos esta tarde cuando confesó públicamente en Intrusos que, después de intentarlo durante mucho tiempo, logró quedar embarazada.

Emocionada hasta las lágrimas, la panelista aseguró que a sus 45 años, será mamá soltera por el método de inseminación artificial y gracias a la ayuda de un donante anónimo.

La noticia se contó en medio de un mar de especulaciones, ya que Jorge Rial abrió el programa con la imagen de una ecografía. Durante un rato el conductor se dedicó a preguntarle a sus compañeros si sabían de quién era ese bebé, hasta que finalmente optó por contar la verdad.

"Está embarazada Débora, fue una decisión de vida que le costó. Lo sabíamos muy poquitos esto", dijo para darle pie a la periodista.

Luego de secarse las lágrimas, D'amato fue saludada y felicitada por el resto de los panelistas y una vez que calmó su emoción, explicó que durante años intentó concebir un hijo, pero que por diferentes problemas de salud nunca lo había logrado.

"Hace unos años me operaron porque tenía varios problemas en mi útero. Estuve diez años en pareja y no venía, no venía, y no nos preguntábamos por qué", contó la rubia.

"Descubrieron que tenía miomas, que al principio eran chiquitos y después muy grandes. Fui bastante dejada, porque ya tenía comprometido el útero. Fue una operación terrible, una especie de cesárea", comentó.

Según explicó ella, una vez que decidió iniciar el tratamiento para buscar a su primer hijo, se sometió a una inseminación con un donante anónimo, ya que ahora no está en pareja.

Aunque todavía no sabe el sexo del bebé si dijo que los posibles nombres son dos: Lola o Enzo. Sobre esto, también reveló que no quiso elegir el perfil genético del donante anónimo porque "no se sentía capacitada" para tomar semejante decisión y que le encargó esa tarea a su médico.

"Después de la inseminación tenía que esperar 12 días para saber el resultado. Me saqué sangre y a las 18 me iba a escribir el médico. 18.10 sentí el "pin" del teléfono. Me dijo '¿Debora, estas acompañada? Estás embarazada", aseguró por último muy emocionada.