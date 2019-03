Guerra de "angelitas": maltratos, bullying y enojo entre Evelyn von Brocke y sus compañeras

La relación entre Evelyn von Brocke y el resto de las panelistas que integran el programa “Los Ángeles a la mañana” parece estar pasando por su peor momento. Días atrás, la ex de Fabián Doman fue excluida de la cena que compartieron todas las “angelitas” para celebrar el cumpleaños de Lourdes Sánchez, lo que desató una feroz guerra entre todas ellas.

Todo comenzó cuando Yanina Latorre hizo un fuerte descargo tras un polémico tuit que había compartido sobre la muerte de Natacha Jaitt. Como Ángel de Brito aún estaba de vacaciones, Evelyn estaba al frente del programa y remarcó que la actitud de su compañera dejó mucho que desear: "Creo que llamó la atención lo de 'buen día rufianes'", sostuvo.

Las angelitas, todas juntas.

Al regresar, De Brito indagó sobre los conflictos entre las "angelitas" y se dirigió principalmente a Cinthia Fernández, quien había publicado una foto en su Instagram y recortó intencionalmente a la ex de Doman. "Es que en Instagram no te entra toda la foto", se justificó la bailarina.

Sin embargo, Evelyn redobló la apuesta y disparó: "¡No se animan a decir la verdad!”. A lo que Cinthia, furiosa, retrucó: "Sí, ¿sabés qué? Te corté por fuiste mala compañera. A mí no me gusta ver llorar a mis compañeras y no me gustó ver llorar a Yanina. ¡Sos una pésima compañera!".

Traté, Chiquita, de encontrar un mensaje a favor tuyo pero no lo encontré...hacés brujería cortando una foto y no te hacés cargo...mmmm @LosAngeles_ok @eltreceprensa @eltreceoficial @MandarinaTVok — Evelyn von Brocke (@evelynvbrocke) 6 de marzo de 2019

Esto enfureció aún más a Evelyn, quien no solo volvió a disparar contra Yanina Latorre, sino que además mudó la discusión a las redes sociales. “Cuando la gente pide disculpas también se aceptan. La señora en su momento se metió con mis hijos, para ella hay hijos de primera y segunda”, respondió Evelyn y siguió la discusión por Twitter.

Y es que a través de las redes, Evelyn acusó a su ahora ex compañera de hacer brujerías, arrobando a la productora del programa, lo que terminó de agotar la paciencia de Cinthia. En pocas palabras, la ex de Matías Defederico tildó a la panelista de “falsa”, de “pésima compañera” y de pedir invitados “en contra de sus compañeros” y del propio Ángel de Brito.

La furia de Cinthia Fernández contra su ex compañera.

Pero la pelea no terminó ahí. Este miércoles, Andrea Taboada, quien ya no disimula al aire lo mal que le cae su compañera, no dudó en burlarse de ella al aire, razón por la cual Evelyn decidió denunciar que le hacen "bullying" durante el programa. “Le quiero contestar una cosita a Andrea Taboada. El mes que viene voy a cumplir medio año en el programa, acá”, dijo.

Cuando en tu vida laboral necesitás unirte y ser 4 contra 1... Te invito a “boxear” con la palabra : 1 contra 1.... — Evelyn von Brocke (@evelynvbrocke) 6 de marzo de 2019

Y siguió: “Después de medio año de escuchar desde este lugar, desde esta oreja, ella habla más rápido, habla más despacio, quiero decir que Andrea Taboada es la ‘bullynera’ más reconocida, que conocí en mi vida. Esas son mis palabras de contestación a la señora. Es la reina. La reina del bullying. Y lo digo pausada, tranquila, tengo mucha paciencia”.

Cinthia Fernández continua su guerra contra Evelyn.

Lo cierto es que Cinthia Fernández no se quedó callada y arremetió una vez más contra Evelyn a través de su cuenta de Twitter: "¡Qué cara dura esta mujer! ¡Dios mío! Porque no vemos su twitter cómo da ´me gustas´ a agresiones a sus compañeras de trabajo, o como quiere traer invitados que tuvieron conflictos con sus compañeras, o como quiere dejar primicias para otro programa”.

¿A favor de quién estás?