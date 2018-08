¿Hay amor? Así están las cosas país, sobre el supuesto romance entre Rodolfo Barili y Cristina Pérez

Mónica Cahen D’Anvers y César Mascetti, o tan sólo Mónica y César, pareja dentro y fuera de la pantalla chica, fueron la dupla de las noticias en el horario de las 20:00 durante 17 años. Fue en diciembre de 2003, cuando ambos anunciaron su retiro tras treinta y siete años de carrera en la televisión. La pareja se consolidó y fue pionera en temas del amor a la hora de dar las noticias.

El tiempo pasó y nunca se volvió a repetir una historia de amor similar en un noticiero, hasta hoy. Desde Agosto de 2002, Rodolfo Barili y Cristina Pérez conducen el noticiero Telefe Noticias y luego 16 años de compartir coberturas histórica, parece que decidieron dar el siguiente paso.

Desde que ambos dan las noticias, el público comenzó a teorizar e insistir en una posible relación amorosa entre ambos. “Dale Rodolfo, chapatela”; “Denle una alegría a la gente, confirmen su amor en vivo” o “quiero contarle a mis nietos sobre esta historia de amor”, son algunos de los mensajes que reciben ambos diariamente en las redes sociales.

Cabe resaltar que ambos periodistas contribuyen a estos rumores de romance con diversas indirectas al aire. “Son las cosas del amor Rodolfo”, le dijo Pérez esta semana al cierre del programa, mientras que su compañero le aseguró haciendo referencia a ambos: “No me arrepiento de este amor”. De esta clase de comentarios, hay miles.

Fue el periodista de espectáculos, Lío Pecoraro, en el programa de Maju Lozano quien aseguró que los periodistas están viviendo un affaire. "Desde hace dos meses están muy cerca, me encanta esta pareja, ellos decidirán cuando quieran contarlo", aseguró.

Sin embargo, Cristina Pérez no tardó en salir a desmentir estas versiones y aclaró que con Barili son solo amigos. “No pasa nada entre nosotros más que lo de siempre, que hacemos bromas, que Barili es el hombre que más me duró. Una bromita al final del noticiero, pero no sé qué les pasó a los demás. No pasa nada, te juro”, dijo la conductora en diálogo con el ciclo radial de Viviana Canosa.

En ese contexto, Pérez también habló con la revista Caras y aclaró: “Estamos sorprendidos por lo que se desató. Sobre todo porque lo desmentimos y lo dijeron igual. Somos amigos y excelentes compañeros. Pero no somos pareja”.

BigBang pudo hablar con una fuente cercana a la pareja televisiva en Telefe, que desmintió todo tipo de vínculo amoroso entre ambos y aclaró: “Son súper amigos, pero nada cambió en estos últimos años”.

Lo cierto es que los fanáticos de ambos se pueden ilusionar porque están solteros, ya que Pérez terminó su noviazgo con el periodista Sebastián Fest tras seis meses juntos, y Barili se separó de su mujer después de 15 años de matrimonio. ¿Hay amor?