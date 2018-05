¿Hubo golpes? Jey Mammon volvió a hablar del ataque de furia de Pampita tras su reclamo en vivo

Invitado a la mesa de Mirtha Legrand, Jey Mammon volvió a referirse al escándalo que protagonizó en Pampita Online la semana pasada, cuando se enojó porque lo invitaron y prácticamente no lo dejaron hablar.

Jey aseguró que quiere echarle "un manto de piedad" al asunto.

"Me pasó lo que se vio me pasó. Igual, me gustaría echar un manto de piedad a lo que sucedió", advirtió el actor. Fue entonces cuando Flavio Mendoza sorprendió preguntándole si Pampita le había pegado.

"Pensé que me iba a pegar"

"Me dijo que yo era un maleducado y pensé que me iba a pegar. Me gritó", respondió Mammon aunque aclaró que no le parece que la modelo sea "capaz" de ejercer violencia física.

"Pampita fuera del aire es otra persona. A mí, no me molesta que me hagan esperar, ni que me llamen con otro nombre. Tuve un sincericidio, pero le deseo lo mejor", agregó Jey zanjando el asunto.