Internas y cambio de aire: Sol Pérez se aleja de Pampita para ¿tener un programa propio?

La ex presentadora del clima había discutido al aire con la modelo y tuvo un fuerte cruce con Barbie Simons.

No son días felices para Sol Pérez, quien además de enfrentar durante las últimas semanas furiosas e innecesarias críticas por el vestido que utilizo durante la ceremonia de los Martín Fierro, fue la protagonista de un incómodo y, tal vez exagerado, desplante al aire contra Carolina Pampita Ardohain y un furioso cruce con la íntima amiga de la modelo, Barbie Simons.

Sol Pérez tiene los días contados en el programa de Pmapita.

Todo comenzó el martes, cuando en Pampita Online (el programa de Telefe) decidieron –al igual que el resto de los ciclos de la pantalla chica- debatir sobre el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que finalmente obtuvo la media sanción en Diputados.

Como el programa de la ex jurado del Bailando es relativamente corto y el tiempo se achicaba con el correr de los segundos, Pampita decidió dar el tema por finalizado para presentar al actor Brian Buley, quien iba a cumplir su sueño de conocer a la Chica del clima.

Pero cuando la conductora notó que Sol tenía cara de pocos amigos, le preguntó qué le sucedía y la respuesta no tardó en llegar. “No me gusta que me corten el tema sin dejarme debatir. Si vas a hablar de algo… es como raro”, disparó la modelo, sorprendiendo a todos por el pase de facturas.

Incómoda por la situación, Pampita le aseguró a Sol que al día siguiente iban a seguir debatiendo sobre el tema y el conflicto, al parecer, terminó ahí. Sin embargo, se dio a conocer que Simons –panelista del ciclo y amiga de Pampita- estalló de furia y cruzó a la chica del clima sin piedad.

A diferencia de lo que ocurrió con Jey Mammón, Pampita se mostró tranquila y le hizo saber su malestar a Sol. Pero para la sorpresa de todos, Simons comenzó a gritarle de todo detrás de cámara a la ex participante del Bailando: desde furiosos insultos, hasta que era una “maleducada”.

Cabe recordar que luego del debut del programa, trascendió que Barbie Simons no estaba cómoda con la presencia de Sol Pérez, ya que La Chica del clima acaparaba todas las miradas en las redes sociales y es a quien buscan las marcas para sus campañas.

Barbie Simons no tolera a Sol Pérez.

Luego de su desplante en vivo, Sol dio una entrevista para aclarar las cosas y le confesó en Los Ángeles a la mañana que por su mal carácter, muchas veces no puede disimular cuando algo le molesta. “Con Pampita todo bien detrás de cámara. Hablamos de que 'no está bueno al aire' pero en el momento fue lo que me salió. Yo soy así, lo que sale, sale", explicó.

Pero al parecer, a raíz de estos sucesos la producción del ciclo de Telefe habría decidido darle unas vacaciones permanentes a la ex presentadora del clima. Sin embargo, no hay mal que por bien no venga y la panelista de Pampita Online tendría otra propuesta de Kuarzo, la productora que lleva adelante el programa de Pampita en la pantalla de las pelotas.

¿Sol Pérez abandona el programa de Pampita?

Según informó el portal Tele Bajo Cero, la productora estaría interesada en darle un ciclo a la rubia en ascenso en su canal de cable, KZO TV. Vale mencionar que allí tienen su propio programa, por ejemplo, la propia Pampita, Juan “Pico” Mónaco, Nicole Neumann y Marcela Tinayre, entre otros.