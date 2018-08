Jorge Lanata, durísimo con el kirchnerismo: lo comparó con “los milicos y los nazis"

si vos ves la cronología del Holocausto, no fue de golpe. No los metieron a todos en camiones y se los llevaron. Primero los sacaron de los empleos del Estado

Y los arrepentidos están arrepentidos de algo. No es que sean inocentes. No es lo mismo un inocente que un arrepentido. Acá es como: ‘Bueno, me arrepentí, me voy a mi casa’. No es así.